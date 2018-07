Martina riunisce segreteria Pd a Tor Bella Monaca | ripartire da qui

Il Pd si riunisce ancora per non decidere : Martina segretario e congresso (a renziani piacendo) prima delle Europee : Non sono bastati gli infiniti rinvii e i tentativi di far rimarginare le ferite. Il Partito democratico uscito a brandelli dalle ultime elezioni si presenta alla tanto agognata Assemblea nazionale con le idee ancora più confuse di come è partito. Le strade, come previsto da statuto, sono due: convocare subito il congresso oppure eleggere un segretario con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, cioè 501 voti. E qui sta l’inghippo: il ...