Marion Le Pen e Vincenzo | quando l’amore regna sovranista

vanityfair

: #destra e #futuro ecco qualcosa che succede e pochi capiscono, parlano di #Gossip e @alfosignorini Ma non hanno be… - FabrizioFratus : #destra e #futuro ecco qualcosa che succede e pochi capiscono, parlano di #Gossip e @alfosignorini Ma non hanno be… - FabioMassi : RT @zeropregi: Sulla stessa pagina ndo ce sta l'intervista al fascio de Osssssia sempre su @LaStampa la notizia gossip spacciata per politi… - Vince7914 : @lucacurc @FMorriMorri @lupogrigio671 E Marion le Pen deputata di destra in grancia -

(Di mercoledì 18 luglio 2018). Una francese e un calabrese, per la neocoppia chic del sovranismo sovranazionale. D’altronde la nuova destra deve marciare unita. E l’unione tra nazioni «deve essere unione di persone, prima che di banche». Le persone da cui parte l’avvicinamento tra i fronti identitari di Francia e Italia sonoLe Pen, nipote di Marine e del fondatore del Front National, eSofo, leghista milanese di origini calabre. I due, paparazzati da Chi in Liguria, si conoscono dal 2016,venne a Milano per partecipare a uno dei convegni della Lega organizzati da. Lo scopo del viaggio lo spiegò lei stessa, anticipando quello che sarebbe avvenuto nei due anni successivi: «Vogliamo stringere un’alleanza europea che guardi alla Russia e combatta l’Europa dei tecnocrati e dell’immigrazione a favore dell’Europa dei popoli e delle ...