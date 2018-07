Marion Le Pen e Vincenzo : quando l’amore regna sovranista : Marion e Vincenzo . Una francese e un calabrese, per la neocoppia chic del sovranismo sovranazionale. D’altronde la nuova destra deve marciare unita. E l’unione tra nazioni «deve essere unione di persone, prima che di banche». Le persone da cui parte l’avvicinamento tra i fronti identitari di Francia e Italia sono Marion Le Pen, nipote di Marine e del fondatore del Front National, e Vincenzo Sofo, leghista milanese di origini ...

