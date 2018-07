Marina di Modica | eliminata la carcassa del tonno trovata sulla scogliera

Un tonno in putrefazione spiaggiato a Marina di Modica : Un esemplare di tonno che si era piaggiato, è stato ritrovato sulla scogliera tra Marina di Modica e Maganuco. Era primo di vita ed in avanzato stato di decomposizione. Era stato un cittadino a ...

Tennis gratis per tutti a Marina di Modica : Dopo il successo riscosso lo scorso anno, il progetto " Tennis gratis per tutti " a Marina di Modica verrà riproposto anche quest'anno

Marina di Modica - "serra" di marijuana in casa : arrestato : la polizia di stato rinviene in una abitazione una serra per la coltivazione di marijuana. arrestato un magazziniere e sequestrati 850 grammi di droga