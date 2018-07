Maria la rossa | una spia russa in terra d’America?

vanityfair

: Maria Ilva Biolcati Milva - La rossa - ElisabettaIori3 : Maria Ilva Biolcati Milva - La rossa -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Ci mancava solo un’altranella sempre più complicata storia dei rapporti fra Stati Uniti e Russia. Stavolta è una donna, giovane, dai capelli rossi. Si chiamaButina ed è finita in manette proprio mentre Trump e Putin si vedevano a Helsinki in un incontro che il presidente americano ha definito un successo, ma per cui in patria quasi lo accusano di tradimento. Il tema è il Russiagate e la colpa data da Trump agli Usa per i cattivi rapporti con Mosca, per poi ritrattare rientrando in patria. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1019376680572456960 L’arresto diButina, se confermato, è invece la dimostrazione di un piano esistente e non limitato alle passate elezioni per portare l’influenzasu Washington e dintorni. La 29enneè entrata negli Usa con un visto da studente nel 2016. Prima aveva fatto ben più di una cosa in patria. Nella natia Siberia aveva ...