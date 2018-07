Maria Butina | la spia russa arrivata a un passo dallo Studio ovale

Arrestata in USA Maria Butina - sospetta spia di Putin e pedina del Russiagate : La ventinovenne è stata Arrestata a Washington alla vigilia del vertice tra Trump e Putin .Continua a leggere

Maria Butina - 29 anni : la presunta sexy-spia russa arrestata in America : In particolare si legge che Maria Butina avrebbe 'sviluppato rapporti con individui Americani' e si sarebbe introdotta 'in organizzazioni che hanno influenza sulla politica Usa, allo scopo di fare ...