Marco Ferri tronista di Uomini e Donne dopo L’Isola dei Famosi?

(Di mercoledì 18 luglio 2018)pronto per il TronoL’Isola?l’esperienza a L’Isola deiè diventato uno dei personaggi tv più amati del pubblico italiano, in special modo quello femminile. Per questo, potrebbe essere pronto per un’altra esperienza sul piccolo schermo, questa volta durante il pomeriggio:. In realtà, non abbiamo ancora nessuna notizia se l’ex naufrago sia già stato contattato dalla redazione di Maria De Filippi, tuttavia, durante l’intervista rilasciata oggi sul settimanale Chi ne ha parlato di sua spontanea volontà, precisando di non avere nessun problema ad accettare la proposta di sedersi sul Trono di Canale 5.infatti, alla domanda se fosse interessato a tale collaborazione, ha così risposto: “Mai dire mai.” Concludendo il discorso in questo modo ironico: ...