Marc Gasol cuore d’oro | la stella NBA in mare con la ONG Proactiva Open Arms per salvare

(Di mercoledì 18 luglio 2018) LaNBAsi è reso protagonista di uno splendido gesto di grande umanità: lo spagnolo ha aiutato la ONGdei migranti in una missione di recupero inDurante gran parte dell’anno difende i colori dei Memphis Grizzlies, sui più prestigiosi parquet dell’NBA, ma quando il campionato finisce, in quel periodo definito ‘offseason’ (le ferie, le meritate vacanze),dedica il suo tempo ai più deboli. Il cestista spagnolo si è unito alla ONGin una missione di salvataggio nel mar mediterraneo. Nelle foto presenti nel suo account Twitter,è ritratto insieme ad altri membri della ONG mentre aiuta a portare in salvo una migrante. Insieme alla fotoha scritto questo messaggio: “frustrazione, rabbia e impotenza. È incredibile come tante persone vulnerabili siano ...