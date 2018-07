Manchester United su Perisic | offerto all' Inter Darmian più conguaglio

Bonucci al Manchester United?/ Ultime notizie - Mourinho vuole il difensore del Milan : pronti 34 milioni : Leonardo Bonucci potrebbe lasciare il Milan dopo un solo anno: il difensore viterbese è finito nel mirino del Manchester United, ma dovrà essere lui a comunicare la decisione di partire(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 11:37:00 GMT)

Manchester United su Perisic - l'Inter pensa a Chiesa e a Di Maria come alternative : Uno dei protagonisti della Croazia Mondiale è stato sicuramente l'esterno dell'Inter, Ivan Perisic. Il giocatore ha messo a segno due reti nella competizione intercontinentale ma, soprattutto, si è messo in luce nella semifinale contro l'Inghilterra. L'esterno nerazzurro è stato eletto 'Man of the match' ed è stato decisivo con la rete del pareggio e l'assist per il gol vittoria di Mario Mandzukic ai tempi supplementari. Prestazioni che non sono ...

Manchester United - Mourinho si lamenta : 'La Premier League inizia troppo presto' : Tra questi l'unico che si giocherà la finale e potrà far ritorno ai Red Devils da campione del mondo è il francese Paul Pogba, mentre i restanti sei hanno concluso sabato la loro esperienza Mondiale ...

Perisic via dall'Inter? / Ultime notizie : José Mourinho lo chiama al Manchester United : Perisic via dall'Inter? Ultime notizie: José Mourinho lo chiama al Manchester United, dopo la finale dei Mondiali con la maglia della Croazia svelerà quale sarà il suo futuro.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 09:41:00 GMT)

Manchester United - accordo con Kohler : sarà lo sponsor di manica : Il Manchester United si appresta ad affrontare la nuova stagione con un nuovo partner commerciale. Il club inglese ha infatti sottoscritto un accordo Kohler, un marchio globale di lifestyle con sede a Kohler, in Wisconsin (USA) di durata pluriennale. Grazie alla collaborazione il brand sarà presente sulle maniche della divisa indossata dalla formazione guidata da […] L'articolo Manchester United, accordo con Kohler: sarà lo sponsor di ...

Manchester United invita i Cinghialotti : La squadra di calcio inglese del Manchester United ha invitato al suo stadio Old Trafford i 12 giovani calciatori thailandesi riemersi dalla grotta Tham Luang. Lo si legge sul profilo Twitter della ...

Lazio - testa a testa Real Madrid-Manchester United per Milinkovic : La Juventus rallenta la corsa a Milinkovic-Savic . Secondo Il Corriere dello Sport , con l'arrivo sempre più vicino di Cristiano Ronaldo il club bianconero molla la pista che porta al serbo. Sul calciatore sarà testa a testa tra Real Madrid e Manchester United , con la Lazio ...

Manchester United - pronti 40 milioni per Lozano : Secondo Sky Sport Uk il Manchester United sarebbe pronto ad offrire 40 milioni di euro al PSV Eindhoven per Irving Lozano , esterno messosi in luce al Mondiale con il Messico e autore di 19 reti e 11 assist nell'...

Alex Sandro via dalla Juventus?/ PSG e Manchester United sono alla finestra : Si rincorrono i rumors sul possibile addio di Alex Sandro dalla Juventus. Psg e Manchester United seguono con attenzione il giocatore bianconero. Darmian l'alternativa.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 15:14:00 GMT)

Rilancio del Manchester United per Ronaldo - ma la Juve è serena : “Abbiamo la sua parola” : La rottura tra Cristiano Ronaldo e Florentino Perez, confermando l’addio del fuoriclasse al Real Madrid, ha immediatamente suggerito il Rilancio del Manchester United. La mossa non turba la Juventus, che ha la parola del calciatore e non teme concorrenza, né da parte dei nostalgici Red Devils, da tempo iscritti all’asta, né del Psg continuamente ti...

Calciomercato Juventus - accordo tra Alex Sandro ed il Manchester United [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – Sono ore caldissime in casa Juventus, il club bianconero è scatenato ed a tenere banco è anche e soprattutto la trattativa con il Real Madrid per Cristiano Ronaldo, nelle ultime ore alcune novità. Ma non solo, il club bianconero lavora anche in uscita, nel dettaglio Alex Sandro si avvicina sempre di più al Manchester United. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese ci sarebbe un accordo tra i Red Devils ...

Romagnoli al Manchester United/ Offerta di 45 milioni di euro respinta dal Milan : Il Manchester United ha puntato in maniera decisa Alessio Romagnoli. La compagine inglese ha fatto recapitare una prima Offerta di 45 milioni di euro respinta dai rossoneri(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 11:42:00 GMT)

Juve più fredda su Milinkovic. E il Manchester United s'inserisce : La Juventus ha già rinfrescato la rosa sia in difesa sia a centrocampo con un bel mix di qualità: il lavoro così è già completato. Ma i rumors su Higuain, Pjanic, Benatia e Rugani obbligano Marotta e ...

Mercato estero : Fellaini rinnova con il Manchester United che vuole Kroos. Torres in Giappone : Dopo esser tornato nella squadra che l'aveva lanciato, dopo le esperienze inglesi , Liverpool e Chelsea, e quella italiana al Milan, l'attaccante campione d'Europa e del Mondo con la nazionale ...