Maltempo | danni in Veneto | Zaia dichiara numerosi stati di crisi

Maltempo - Coldiretti : “Agricoltura devastata - 500 miliardi di danni nel 2018” : E’ il Maltempo a farla da padrona nelle campagne di Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Marche, dove nubifragi con trombe d’aria e grandinate si sono abbattuti a macchia di leopardo su campi di mais, vigneti, frutteti, di verdure e ortaggi. E’ quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’ultima perturbazione sulle regioni del Centro-Nord, che fa salire il conto dei danni ...

Maltempo ed esondazioni nel Trevigiano : danni e disagi a Cornuda - Pederobba - Monfumo e Maser [VIDEO] : Ondata di Maltempo ieri sera nel Trevigiano: un violento temporale ha interessato i Comuni di Maser, Cornuda, Pederobba, Monfumo. I vigili del fuoco sono impegnati da oltre 12 ore nel Comune di Cornuda (Treviso) per l’esondazione del canale Rubianco. I pompieri stanno operando con circa 20 operatori suddivisi in diverse squadre per il prosciugamento di taverne, scantinati e rimesse. Una quarantina le richieste d’intervento in ...

Maltempo - violenta grandinata a Pesaro : ingenti danni : Una violenta grandinata durata circa 30 minuti stasera a Pesaro ha causato ingenti danni ad auto, tetti di case e fabbriche. I chicchi di ghiaccio, hanno rotto qualche lunotto posteriore di auto , abbozzato i tetti delle vetture, aperto le coperture dei capannoni. Una ventina le richieste di intervento ai vigili del fuoco e tante le richieste di soccorso. In città c’è stata anche una serie di black out. Ora il Maltemposembra essersi ...

Maltempo - danni e disagi tra Castelfranco e Spilamberto : L'area è stata interessata da un'intensa precipitazione accompagnata da forte vento che ha provocato l'abbattimento di piante e la caduta di rami. Oltre 40 le richieste di aiuto

Maltempo Bologna : 7 voli dirottati - alberi caduti e danni alla linea elettrica : Forte Maltempo in Emilia Romagna, in particolare a Bologna e provincia, dove sono stati dirottati sette voli e si sono verificati altri disagi per un violento temporale, con forte vento nel pomeriggio. Colpita in particolare la provincia, tra alberi caduti, strade allagate, grondaie e tetti da mettere in sicurezza: Minerbio, Granarolo, Budrio, Valsamoggia, San Giovanni in Persiceto, Castello d’Argile, San Giorgio di Piano, San Pietro in ...

Maltempo a Mantova e nel Bresciano : i danni di grandine e tromba d'aria : Vigneti distrutti, campi di mais devastati, frutteti ricoperti da tappeti di pere e mele cadute, tetti sfondati: le foto scattate dagli agricoltori e raccolte da Coldiretti Lombardia documentano i danni causati dall'ondata di Maltempo che ha investito le zone del Mantovano e del...

Maltempo Lombardia : Protezione Civile attiva - in corso la conta dei danni : “I temporali che questa mattina hanno interessato diverse provincie della Lombardia sono cessati ovunque verso le ore 12.30, mentre nei comuni mantovani interessati dalla tromba d’aria, che ha causato danni e allagamenti (in particolare a Castel d’Ario, Castelberforte, Porto Mantovano, Volta Mantovana, Carbonara Po, Marmirolo e Guidizzolo) si sta lavorando, anche grazie anche all’intervento della Protezione Civile e al ...

Maltempo - nubifragi e trombe d’aria al Centro-Nord. Danni tra Mantova e Verona Video : Alberi sradicati, tegole via dai tetti, allagamenti e 10mila famiglie al buio in provincia di Mantova. Record di pioggia nel Parmense. Ma da martedì torna il sole

Maltempo - Coldiretti : “Da inizio anno oltre mezzo miliardo di danni” : Quello che si è abbattuto ieri in alcune zone del Mugello, dove secondo l’allerta gialla i temporali dovevano arrivare solo oggi, è stato un vero e proprio nubifragio con tromba d’aria e grandinate, che ha colpito duramente anche le coltivazioni di mais e vigneti con aziende agricole allagate e tetti scoperchiati. A fare le spese sono state soprattutto le coltivazioni di ortaggi. La grandine ha colpito duro anche sulla frutta con ...