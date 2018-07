Malpensa | taxista rifiutò la corsa a due invalidi perché il tragitto “era troppo breve”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Aveva rifiutato unagiudicata “breve” ad una coppia di, per questo unè stato punito con la sospensione della licenza per un mese. L’episodio era accaduto il 18 agosto scorso a, vittime una coppia di anziani accompagnati da Liliana Martino, la propria figlia. La famiglia necessitava di tornare a casa a Cardano al Campo, un comune distante dall’aeroporto cinque chilometri di strada e percorribile in un quarto d’ora. Un percorso giudicato “breve” dall’autista, che lo aveva quindi negato in attesa di attesa di passeggeri diretti verso Milano a cui avrebbe potuto chiedere unapiena dalla tariffa di 95 euro. Era mezzanotte passata e ilaveva liquidato in modo frettoloso la richiesta della donna suggerendole semplicemente “di andare davanti alla farmacia dove ci sono i colleghi che fanno ...