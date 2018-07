Mafie | rapporto Dia | a Roma sodalizio criminale tra gruppi autoctoni e clan storici

Il giro d'affari delle eco Mafie cresce 4 volte più del Pil dell'Italia. Un rapporto : Un fatturato dell’ecomafia che sale a quota 14,1 miliardi, con una crescita del 9,4%, dovuta soprattutto all'incremento nel ciclo dei rifiuti, nelle filiere agroalimentari e nel racket animale. È quanto emerge dal rapporto Ecomafia 2018 di Legambiente, presentato a Roma. Mai nella storia del nostro Paese sono stati effettuati tanti arresti per crimini contro l’ambiente come nel 2017, mai tante inchieste sui traffici ...

Rapporto ecoMafie 2018 di Legambiente : lotta al bracconaggio e al traffico delle emissioni di Co2 : Per la prima volta nel Rapporto ecomafie 2018 di Legambiente, presentato oggi a Roma a Palazzo Montecitorio alla presenza del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, vengono citate le attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA). In particolare, l’applicazione della legge 68 del 2015 sugli ecoreati assegna, come ricordato da Legambiente, al SNPA, in qualità di organo tecnico, il compito di guidare la certificazione ...