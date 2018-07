Mafia | Pd Senato | Lega assente a commemorazione Borsellino

sportfair

: RT @matteosalvinimi: Buongiorno Amici, 15 arresti per MAFIA da parte della Polizia, 27 arresti per DROGA da parte dei Carabinieri. La lotta… - Lega_Senato : RT @matteosalvinimi: Buongiorno Amici, 15 arresti per MAFIA da parte della Polizia, 27 arresti per DROGA da parte dei Carabinieri. La lotta… - masman007 : @francescatotolo @openarms_fund @EPalazzotto @SI_sinistra @PietroGrasso Ricordo una intervista di Grasso: 'La mafia… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Oggi alsi ricordano Paolo, la sua scorta, la strage di Via D’Amelio. Questi sono i banchi della: deserti durante la. Chi non ha rispetto per il passato non può averne per il futuro”. Lo scrivono iri del Pd su twitter postando una foto dello spicchio d’aula dove siedono iri leghisti durante ladi Paoloe della strage di Via D’Amelio.L'articolo: PdSPORTFAIR.