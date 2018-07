Mafia a Roma sempre più come in Campania | Calabria e Sicilia Il rapporto

“Controllano Roma come una Mafia ”. Un colpo al clan dei Casamonica : Gli Spada a Ostia, i Di Silvio a Latina. E soprattutto i Casamonica nella periferia Sud di Roma , che va da Porta Furba alla rispettabilissima Frascati. La Capitale è soffocata dalla presenza vischiosa delle famiglie mafiose, come le ha qualificate, contestando l’aggravante specifica ai 37 arrestati, il procuratore aggiunto della Dda, Michele Presti...

Blitz Casamonica - ‘A Roma la Mafia non esiste’ : “A Ostia la mafia non esiste” ha ripetuto più volte negli studi televisivi Domenico Spada, fermato durante l’operazione di oggi contro il clan Casamonica. “A Roma la mafia non esiste. E’ stato certificato che mafia capitale non esiste”, ripetevano a gran voce i legali di Buzzi e Carminati alla fine del processo conclusosi nel 2017 nato dall’inchiesta sul Mondo di mezzo, per cui i giudici della X sezione penale di Roma non hanno riconosciuto a ...