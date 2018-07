M5S e Lega riaprono il fronte Consob

C'è uno scontro silenzioso tra Lega e M5S : Racconto di uno scontro in crescendo in tre atti Madrid, 18 lug 08:30 - (Agenzia Nova) - Come sostiene Arthur Miller, la politica è strettamente Legata all’arte della recitazione. Una delle norme basilari, sosteneva il drammaturgo, è che lo spettatore percepisca più la personalità di un leader che l

Sondaggi politici elettorali : M5S-Lega uniti quasi al 60% - governo Conte promosso : Siamo entrati nella seconda meta' del mese di luglio e l’istituto di ricerche BiDiMedia ha pubblicato gli ultimi Sondaggi politici. Le intenzioni di voto ai partiti [VIDEO] premiano ancora una volta l’accoppiata M5S-Lega. uniti, raccolgono quasi il 60% dei consensi. C’è da segnalare, poi, la perdita di voti per PD e Forza Italia. Vediamo tutti i dati precisi, con le variazioni rispetto agli scorsi Sondaggi. BiDiMedia: flessione di Forza Italia e ...

Rai - verso intesa per il cda : un consigliere a testa a M5S - Lega Fdi e Pd. Coletti e Cellini i candidati 5 stelle dal voto on line : Cellini ha lavorato in Microsoft e Disney e insegna Economia digitale alla Luiss. 'La Rai diventa una grande azienda e si salva se sarà una Rai indipendente, libera e dove il merito e, solo il merito,...

Sondaggi Politici/ Governo Conte - il 56% ’approva’ i primi provvedimenti targati Lega-M5S : Sondaggi Politici elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Primarie Pd, Renzi stracciato da Nicola Zingaretti. Il 56% approva l'operato del Governo Conte (Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 17:42:00 GMT)

Giorgia Meloni - esplode la rabbia : 'Lega - M5S e Pd hanno votato insieme - siamo alla follia' : 'siamo alla follia'. È una Giorgia Meloni fuori di sé dalla rabbia quella che commenta il voto contrario in Commissione Antimafia a una mozione di Fratelli d'Italia . Oggi alla Camera Lega, M5S, Pd ...

Migranti - Battelli (M5S) : “Chiusura porti? No - faremo accoglienza ma nella legalità. Salvini è d’accordo con noi” : “L’Italia non vuole chiudere i porti a nessuno, ma vuole innanzitutto eliminare il business dell’immigrazione illegale e questa è una battaglia che il M5s ha sempre fatto, anche quando era all’opposizione. E per fare questo dobbiamo avere l’aiuto di tutti gli Stati membri della Ue“. Sono le parole del presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, Sergio Battelli, intervistato da Giovanna ...

Giovanni Tria - il ministro infiltrato contro Lega e M5S : così inginocchia l'Italia alla Cina : Il ministro dell'Economia sa di avere una missione complicatissima per 2019. Una volta finita la stagione del Quantitative easing della Banca centrale europea, lo Stato italiano dovrà darsi da fare ...

M5S e Lega - la rivoluzione in Rai : perché oltre a Fabio Fazio vogliono far fuori anche Bruno Vespa : Non c'è solo Fabio Fazio nel mirino di Lega e M5s . La nuova Rai gialloverde prevede 'meno produzioni esterne e informazione divisa dall'intrattenimento', scrive La Stampa . Di fatto, una condanna per ...

SONDAGGI POLITICI/ Razzismo e fascismo ritornano : per il 51% colpa a Sinistra - “così fanno vincere Lega-M5S" : SONDAGGI POLITICI elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Primarie Pd, Renzi stracciato da Nicola Zingaretti. Pericolo fascismo-Razzismo: le accuse fanno perdere voti a Sinistra(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 12:57:00 GMT)

Più web e produzioni interne - in bilico anche Fazio e Vespa : ecco la tv pubblica di M5S e Lega : Meno produzioni esterne. Informazione divisa dall’intrattenimento. Apertura delle serie tv ai mercati internazionali Meno potere agli agenti. Più digitale. Per capire che Rai sarà bisogna seguire dove portano le tracce lasciate nel post pubblicato ieri sul Blog. Un vero e proprio manifesto che contiene le coordinate della tv pubblica che hanno in m...

Asse Lega-M5S verso il 60% Il Carroccio divora Forza Italia Il Pd non recupera. Sondaggi : Secondo un Sondaggio Bidimedia pubblicato da Termometro Politico, sia il Carroccio (28,2% in salita di 5 decimi rispetto all’ultima rilevazione) sia i grillini (29,0% in crescita di 4 decimi) aumentano la loro percentuale di consensi arrivando a sfiorare complessivamente il 57% Segui su affarItaliani.it

