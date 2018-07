Lutto nello sport italiano | è morto l’ex calciatore “Circostanze misteriose” Lascia un

caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Èla sera di martedì 17 luglio 2018 in ospedale, a Sassari, dove era stato ricoverato poche ore prima. Le cause del decesso sono ancora in via d’accertamento, ma il mondo del calcio e delloin generale è instretto per la scomparsa di Giovannino Oggiano, avvenuta in circostanze ancora misteriose, come scrive La Nuova Sardegna. Aveva 47 anni. Exdella Torres, era diventato papà da poco (il figlio ha un anno, ndr) ed era conosciutissimo in città, perché come riporta sempre il quotidiano sardo, la sua famiglia era una di quelle storiche del mercato ortofrutticolo sassarese. La notizia della morte di Oggiano ha fatto subito il giro della città e sul suo profilo Facebook lo ricordano con affetto le società della Torres, il Latte Dolce e la Torres femminile, oltre a decine e decine di tifosi. Grande cordoglio nel mondo del calcio, in particolar modo ...