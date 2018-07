Luca Argentero stregato dal topless della sua Cristina Marino a Mykonos : Mentre escono novità sulla sua vita professionale, che pare gli riservi una ‘trasformazione’ in Leonardo Da Vinci, procede spedita anche la vita sentimentale del bel Luca Argentero, dopo la fine del matrimonio con Myriam Catania ormai risalente a diversi anni fa. L’attore torinese è al momento in vacanza al mare, sulle splendide spiagge di Mykonos, in Grecia, in compagnia della sua dolce metà, la 27enne Cristina Marino. I due, ...

Luca Argentero si trasforma nel genio di Leonardo da Vinci : Da Vinci è stato anche una delle figure più geniali che la storia dell'umanità abbia mai conosciuto, noto a chiunque per aver dipinto 'il quadro più famoso al mondo', ossia la Gioconda. Gli ...

Luca Argentero sarà Leonardo da Vinci in un film : Luca Argentero come Leonardo da Vinci. L’annuncio lo ha dato Sky, svelando l’intenzione di produrre un film che, a cinquecento anni dalla sua morte, possa celebrare quel genio, poliedrico e avanguardista, italiano. La pellicola, le cui riprese inizieranno nel settembre prossimo, catapulterà lo spettatore nella mente di Leonardo, lasciando che questi scopra l’uomo, l’artista e dimentichi gli stereotipi. Nei panni dell’inventore toscano ci sarà ...

Cristina Marino/ La fidanzata di Luca Argentero : “Nel nuovo film uccido insetti con il reggiseno” : Cristina Marino sta vivendo a pieno la sua vita professionale e privata. Questa, per Cristina e Luca, sarà un'estate di lavoro, ma riusciranno a concedersi anche una vacanza(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 12:05:00 GMT)

Inside Leonardo - Luca Argentero protagonista del nuovo film artistico di Sky : In occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci (avvenuta nel maggio del 1519), Sky – con Progetto Immagine – annuncia la produzione del nuovo film d’arte Inside Leonardo (titolo provvisorio), che uscirà nel corso del 2019 nei cinema italiani con Lucky Red e poi in tv su Sky e inizierà poi la distribuzione internaziona...

Cristina Marino e Luca Argentero - vacanza e scatti d’amore a Mykonos : Si era vociferato di una crisi, ma a giudicare dalle foto postate dai due, in vacanza a Mykonos (sebbene non compaiano mai insieme), e da quelle “rubate” dai paparazzi, non si direbbe proprio. Luca Argentero e Cristina Marino stanno trascorrendo una vacanza d’amore nell’isola greca. E tra uno scatto bollente e l’altro, si mandano segnali via social. “Scommetti? #bok” scrive Luca commentando una suo primo ...

Luca Argentero diventa Leonardo da Vinci : Il titolo provvisorio è Inside Leonardo ed è un biopic del genio rinascimentale Leonardo da Vinci che ha il volto intenso di Luca Argentero. A settembre iniziano le riprese della pellicola che sarà pronta per celebrare il cinquecentenario della scomparsa (avvenuta a maggio del 1519) dello scienziato e artista nel 2019 così da approdare nei cinema italiani e poi essere distribuito nel mondo. E’ la stessa Sky – con Progetto Immagine – ad ...

Luca Argentero e il sesso (al cinema) : «Noi attori il giorno dopo aver finito le riprese di un film siamo già proiettati verso il progetto successivo». E, infatti, Luca Argentero, 40 anni compiuti da poco, non sta perdendo tempo. A Ciné, le giornate del Cinema di Riccione, ha presentato il suo prossimo film Cosa fai a Capodanno? E, intanto, in queste settimane, di film ne sta già girando un altro, in Umbria. «Interpreterò un supereroe un po’ particolare», ha detto. Spiegando ...

Raz & The Tribe - Extra : la docu-serie con Raz Degan - Asia Argento - Piero Pelù e Luca Argentero : Il best of del viaggio di Raz Degan insieme a Asia Argento, Piero Pelù e Luca Argentero tra le ultime tribù indigene del pianeta stasera su Sky Atlantic

Luca Argentero e Cristina Marino passione bollente al mare : Luca Argentero insieme alla fidanzata Cristina Marino si rilassano nelle acque cristalline di Gallipoli. Nelle foto esclusive del settimanale “Gente” eccoli mentre si scambiano carezze ed effusioni, tra siparietti bollenti e divertimento in mare. I due, insieme dal 2015 hanno ben 13 anni di differenza, ma l’età non sembra essere d’ostacolo. L’attore nelle foto al mare non sembra in gran forma e mostra un po’ di pancetta; ...

La città torna ad essere un set con Luca Argentero : 'Una favola fantastica, come Spoleto'. Così Luca Argentero parla del nuovo film Copperman che inizierà a girare dal 30 luglio in centro storico a Spoleto , 'dove praticamente - dice - trascorreremo l'...

Luca Argentero e Cristina Marino/ L’ex di Myriam Catania in Salento : siparietti hot ed effusioni bollenti : Luca Argentero e Cristina Marino, L’ex di Myriam Catania in Salento con la nuova fidanzata: siparietti altamente hot ed effusioni bollenti al mare. (Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 16:20:00 GMT)

LEZIONI DI CIOCCOLATO 2/ Su Canale 5 il film con Luca Argentero (oggi - 21 giugno 2018) : LEZIONI di CIOCCOLATO 2, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 21 giugno 2018. Nel cast: Luca Argentero, Hassani Shapi e Nabiha Akkari. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 04:48:00 GMT)

Raz Degan alla guida di Raz & The Tribe : tra gli ‘ospiti’ Luca Argentero : Raz & The Tribe, Raz Degan torna in tv: Luca Argento compagno d’avventura Durante la presentazioni dei palinsesti Mediaset dello scorso anno era stato annunciato il nuovo reality di Italia 1 condotto da Raz Degan, dal titolo Surviving Raz, ambientato nell’Africa selvaggia. La nuova trasmissione, prevista per la rete giovane del Biscione, nel giro di qualche settimana si trasformò in Surviving Africa e venne archiviata ancor ...