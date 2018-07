Lotta all' illegalità e ai reati sul web | vent' anni di lavoro online per la polizia postale

Dalla Lotta al cybercrime a quella contro la pedopornografia : la Polizia postale compie 20 anni : Dalla tutela dei servizi postali alla lotta al cybercrime, alla pedopornografia on line e alle forme sempre più invadenti di cyberbullismo. La Polizia postale compie 20 anni. Tra software complessi, analisti, attività sottocopertura e digital forensics oggi la postale si trova a dover affrontare sfide sempre più complesse. Lo dimostrano ad esempio i numeri della lotta alla pedopornografia on line per la quale dal 2006 – anno di nascita del ...

Celebrity Cruises – Inizia la rivoluzione! 500 milioni di dollari per rinnovare la fLotta [GALLERY] : Celebrity Cruises: al via la Celebrity revolution.Non un semplice refitting ma un investimento di 500 milioni di dollari che porterà tutte le navi della flotta ad altissimi standard in un programma che durerà dal 2019 al 2023 Una rivoluzione da 500 milioni di dollari: è questa la cifra che Celebrity Cruises investirà per rinnovare la sua flotta con l’impiego di oltre 500 specialisti di prim’ordine tra architetti, designer e ingegneri, con ...

Lotta a grassi e zuccheri. Esperto : nessun allarme - segreto è quantità - : Dopo le polemiche sul fatto che alcuni prodotti Made in Italy potrebbero essere classificati come "poco sani" dall'Oms , Marcello Ticca, vicepresidente della società italiana di scienza dell'alimentazione chiarisce: "L'obiettivo è solo aumentare la consapevolezza"

Dagli arbitraggi in serie A alla Lotta contro la Sla : l'amaro destino dell'arbitro Rosica : Ieri calcava i prati verdi degli stadi rimessi a nuovo per i Mondiali di Italia Novanta, oggi è costretto a vivere con respirazione ed alimentazione artificiali. Giuseppe Rosica è stato un arbitro di ...

‘ndrangheta - Di Maio all’imprenditore minacciato : “Sostegno a chi Lotta e denuncia”. E attacca le banche : “Paghino la loro arroganza” : I ministri Di Maio e Bonafede oggi sono stati a Gioia Tauro dove hanno incontrato l’imprenditore Nino De Masi che vive da anni sotto scorta. minacciato dalla ‘ndrangheta, De Masi ha fatto visitare la sua azienda ai due esponenti del governo che già aveva incontrato nelle settimane scorse a Roma. “Le organizzazioni criminali si sconfiggono creando lavoro – ha affermato il ministro Luigi Di Maio durante dell’incontro -, ma il lavoro lo ...

100 anni fa nasceva Nelson Mandela : una graphic novel per ricordare la sua Lotta all’apartheid : Il 18 luglio di ogni anno ricorre il Mandela Day: quest’anno l’importante celebrazione coincide con il centenario della nascita del premio Nobel sudafricano. Per l’occasione l’editore Gribaudo pubblica una graphic novel dedicata alla sua vita, da oggi nelle librerie italiane.Continua a leggere

Diretta/ Udinese ND Gorica streaming video e tv : il balLottaggio (amichevole) : Diretta Udinese ND Gorica, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita amichevole che la squadra friulana gioca contro la squadra della massima serie slovena(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 16:50:00 GMT)

Valentina Dallari e l’anoressia : ‘Sto ancora Lottando’ : Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e donne, torna a parlare della sua malattia, quell’anoressia che l’ha colpita tempo fa e che a inizio 2018 ha accettato di curare. Intervistata da Uomini e donne magazine nel numero in edicola la ragazza ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e a domanda su come stia risponde: Diciamo abbastanza bene. Procedo nel mio percorso a piccoli passi, però importanti. Sono quasi sette mesi che sono ...

Quando la caccia era una Lotta alla pari tra l'uomo e gli dèi : Il libro per l'estate. Eccolo. Non è la bordata di un dandy sfregiato dalla calura: d'estate si vendono i "gialli", i libri del Papa in attesa di conversioni meridiane e i romanzetti sociologici e patetici degli scrittori nostrani, sociopatici. Roba da ronfare sotto l'ombrellone. Qui, invece, c'è tutto l'eccitabile, narrativamente parlando. Spazi incontaminati, come si dice, lotta, sangue, spiriti, fughe nell'oltretomba, mito, pietà e violenza. ...

Addio al prof. Mandelli - in prima linea con i pazienti nella Lotta alla leucemia : Il padre dell'ematologia italiana si è spento a 87 anni. Ha lasciato un'impronta indelebile nella lotta al linfoma di Hodgkin e alle leucemie acute -

Caso “Qui!” - buoni pasto in Lotta contro il crollo : un aiuto dall’elettronica : Da due giorni il buono pasto è entrato nella fase più delicata della sua storia. La decisione ufficializzata venerdì da Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione, di rescindere il suo contratto milionario con una delle maggiori aziende italiane che emettono ticket, la genovese Qui!, minaccia di mettere a repentaglio la credibilità...

Migranti - ora Lotta al buonismo Dopo l'Ue cambiare le coscienze Stop alla deportazione economica : Ricordate qualche tempo fa, quando, purtroppo per noi, governava il centrosinistra e a Palazzo Chigi comandava Paolo Gentiloni? Era bastato poco, anzi pochissimo. Ci eravamo distratti a fronte dell'apocalittica tragedia accaduta in centro Italia, un terremoto terrificante portatore di morte, e loro ne avevamo approfittat Segui su affaritaliani.it

Francia-Croazia - Finale Mondiali 2018 : le chiavi tattiche. Lotta per la supremazia a centrocampo. Occhio alle palle inattive della Francia : Meno uno. Domani è il giorno della finalissima: allo stadio Luzhniki di Mosca saranno Francia e Croazia a contendersi la Coppa del Mondo. Alzi la mano chi se lo sarebbe aspettato alla vigilia di un Mondiale che ha fatto strage di big e ribaltato le gerarchie. È stato un cammino lungo, divertente e sorprendente, il cui epilogo non poteva che essere migliore, con una Finale tra due squadre così diverse per tradizione ma così simili. La Francia è ...

Agricoltura - la Cisl : 'Noi ai voucher - sì alla Lotta al caporalato' : 'I voucher nel comparto agricolo sono assolutamente inutili - afferma Francesco Marinelli segretario generale Fai Cisl Romagna, sindacato Cisl dell'agroalimentare che associa sul territorio romagnolo ...