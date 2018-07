L' opposizione non faccia populismo con i terremotati

L'opposizione pupulista-style non funziona : Pescando dal mazzo delle buone notizie quotidiane pro europee, di progresso persino, c'è ad esempio l'accordo economico tra Giappone ed Europa, ma ce ne sono anche altre. Da parte di una buona e ...

Pd - Nando Pagnoncelli : per il 60% non fa opposizione - il sondaggio-choc : ll Pd è sempre alla canna del gas. È sotto gli occhi di tutti ma il nuovo sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera è la conferma. Quasi il 60% ritiene che non stia facendo nessuna ...

Giunta Rossi - Oggiano - FdI - : 'buone professionalità e buoni profili umani ma l'opposizione non farà sconti' : ...Questa nascente amministrazione con le nuove figure e volti cosiddetti "puliti" ha saputo 'mascherare e nascondere" i veri mentori che da oltre 30 anni continuano ad imperversare sulla scena politica ...

Sondaggi - il Pd bocciato dalla base : "Non sta facendo opposizione". E Zingaretti supera Renzi : Il Pd non se la passa tanto bene: questo il quadro emerso dall'ultimo Sondaggio realizzato da Nando Pagnoncelli e pubblicato sul Corriere della sera. IPSOS ha chiesto agli elettori di formulare un giudizio sull'operato dei dem nei primi mesi di legislatura e la bocciatura è stata netta. Si legge sul Corriere della sera:Le difficoltà del Pd sono evidenti per tutti gli elettori: quasi il 60% ritiene che non stia facendo nessuna ...

Modica - Medica : sono stato eletto per lavorare e non far opposizione : sono stato eletto per lavorare e non per fare opposizione e ostruzionismo a prescindere. A parlare è il consigliere comunale Marcello Medica

Giorgetti : "In Italia non abbiamo opposizione - sfida in Ue" : "Oggi la Lega e Salvini sono in grado di cambiare la storia d'Europa. La Lega è già stata al governo, ma allora avevamo un'opposizione, partiti che giocavano contro di noi. Oggi l'opposizione in Italia non c'è, il popolo è con oggi". Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza Consiglio, dal palco di Pontida, lancia la sfida "a chi comanda nel mondo e in Europa, a chi ha deciso che l'immigrazione e la sostituzione dei popoli sono una ...

opposizione - perché la sinistra non sa più farla - : V i era allora la consapevolezza di essere giunti al limite, oltre il quale in caso di non correzioni sarebbe crollato il castello stesso della politica. L'allarme era stato lanciato perché partiti e ...

L'opposizione abbandona il Consiglio comunale : 'Il sindaco non rispetta le regole - il Prefetto intervenga' : Di fronte alle ripetute violazioni del diritto alla informazione preventiva dei consiglieri comunali, e venuti quindi meno i principi di democrazia all'interno dell'attività politica-amministrativa del Comune di Roccalbegna, non si può fare altro che uscire dall'aula consiliare, consapevole che non potendo partecipare in maniera attiva e costruttiva al dibattito, la ...

Sui migranti Mattarella non fa il capo dell'opposizione - ma prova ad arginare Salvini : Cosa pensi in cuor suo Sergio Mattarella della minacciosa torsione che Matteo Salvini ha impresso all'agenda politica non c'è neanche bisogno di dirlo, conoscendone cultura e sensibilità politica. Respingimenti, espulsioni, censimenti, ossessiva ricerca del nemico, si chiami Ong e Tunisia, con l'intento – perseguito e voluto – di aizzare gli istinti primordiali di un paese già lacerato e diviso. Parole e ...

Tre destre - senza opposizione. Rassegnarsi non è possibile : Il discorso pubblico di queste ultime ore – almeno quello mainstream: in televisione, sui giornali, sulla rete ­– restituisce con impietosa fedeltà l'immagine di un'Italia con tre destre.Quella della Lega: la destra xenofoba, razzista, con importanti venature fasciste che ha in pugno il governo del Paese.La destra di fatto: il Movimento 5 Stelle, che ha deciso di rinnegare il mantra per cui non era "né di destra ...

Vittorio Feltri : l'intesa M5S-Lega è destinata a durare perché non c'è l'opposizione : Mi lancio in una previsione azzardata : forse questo governo un po' bislacco durerà più di quanto ipotizzato da noi gazzettieri. Intendiamoci, esso è frutto di una manovra politica ad alto rischio, lo sposalizio fra i terroni del Movimento 5 Stelle e i polentoni della Lega , due formazioni talmente distanti l'una dall'altra da far pensare sia impossibile vadano d'...

Luigi Di Maio : "Iva non aumenta"/ Video - Governo trova appoggio dell'opposizione : "collaboriamo" : Luigi Di Maio: "Iva non aumenta": il ministro dello Sviluppo e del Lavoro è chiaro, "Governo disinnescherà le clausole di salvaguardia", le sue parole all'assemblea di Confcommercio(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 15:48:00 GMT)

Governo - Conte : 'Su lotta a mafie non c'è maggioranza e opposizione' : "Ho già dato atto della sensibilità di questo Governo in tema di contrasto alle mafie e poteri criminali. Su questo possiamo essere d'accordo, non esiste maggioranza e opposizione, perché il contrasto ...

Governo - Martina (Pd) : “Non faremo sconti. opposizione a contratto sbagliato per gli italiani” : “Questa piazza è l’inizio del nostro lavoro nel paese per l’alternativa popolare. Non faremo sconti a questo Governo. Che fa il Governo, protegge i dazi di Trump? Dobbiamo chiedere a tanti elettori di centrosinistra di tornare a casa: questa casa è aperta e si rinnova, ma è orgogliosa del lavoro fatto. Misureremo questo Governo immediatamente, in particolare nel confronto europeo. Non faremo fare passi indietro al paese, ...