L' Opera del mendicante | dalla Londra del ' 700 ai bassifondi della Brexit

Operazione "Sprectal Kingdom" della GdF - scoperto giro di fatture false per 190milioni - 73 indagati : Chieti - Operazione “spectral kingdom”. Frode fiscale e contributiva di rilevanti dimensioni: fatture false per 190 milioni di euro. 73 persone indagate a vario titolo per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale e/o contributiva, 36 le società coinvolte, 190 milioni di euro il valore delle false fatture emesse, 66 milioni di euro i ricavi sottratti al fisco 16 milioni di euro di iva dovuta, 4 milioni di euro di ...

Un caso di tubercolosi tra gli Operai della metro C. I sindacati : "Servono più controlli" : Sono in agitazione i sindacati dopo che un lavoratore della metro C ha comunicato di avere la tubercolosi. L'uomo, dopo la diagnosi, è stato esonerato dal lavoro, ma il timore è che siano stati contagiati i suoi colleghi. Chiedono quindi, si legge sul Corriere, che l'Atac attivi le misure adeguate.Si legge sul Corriere:Avevano chiesto «interventi tempestivi» all'azienda, in via informale, sul protocollo da seguire in ...

Operazione Mercurio - una sorprendente caccia al tesoro e all’assassino nel labirinto della Storia : Ora che siete lì con la valigia quasi pronta e dovete fare la lista dei libri da portare in vacanza, da leggere sotto l’ombrellone o stesi su un plaid, ricordatevi di aggiungere all’elenco Operazione Mercurio (SEM) di Paolo Colonnello e Antonio Aloni. Il giornalista e inviato de La Stampa e lo storico ellenista, già ordinario all’Università di Torino, hanno costruito un labirinto di suspence a Creta, un noir mediterraneo dove ...

Roma - lo Stadio Flaminio verso la tutela della Soprintendenza : “Si riconosce il valore dell’Opera. Ora il recupero” : Completare la procedura di tutela per poi avviare la riqualificazione. La Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma porterà a compimento, in questi giorni, l’iter per lo Stadio Flaminio. L’ente pubblico riconosce così il valore dell’opera di Pier Luigi e Antonio Nervi che da anni è in completo stato di abbandono. La proprietà della struttura è di Roma Capitale. “La tutela ha l’obiettivo di un suo ...

Operaio muore schiacciato da carico del camion : Olbia, 17 lug. -(AdnKronos) - Infortunio mortale questa mattina nella zona industriale di Olbia, dove un Operaio 46enne di Nulvi (SS) è stato investito dalla caduta di tubi innocenti per impalcature che stava scaricando da un camion. L'Operaio è stato immediatamente soccorso dai compagni di lavoro e

Tanto rumore per nulla : solo metà delle leggi approvate sono diventate Operative : Dal 2013 ad oggi poco più della metà delle leggi approvate sono diventate operative (il 54,3%) e sono stati adottati solo 763 provvedimenti attuativi sui 1.404 previsti. È quanto emerge da uno studio...

Operazione 'Feudalitas' - turbata libertà del procedimento di scelta del contraente per affidamento servizio raccolta rifiuti : I Finanzieri della Compagnia di Rossano , CS, , coordinati da questa Procura della Repubblica, nel corso dell'odierna mattinata hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal ...

Bambina cade nella grotta della poesia - paura in Salento : Operazioni di salvataggio difficili : Sono in corso in questo momento presso la grotta della poesia, nell'area archeologica di Roca Vecchia, le operazioni di salvataggio di Bambina che è precipitata nella cavità. La piccola nella caduta ...

Sondaggi politici/ Governo Conte - “promosso” l'Operato complessivo dell'esecutivo M5s-Lega : Sondaggi elettorali politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega al 28%, boom Centrodestra grazie a Salvini. Di Maio tiene col M5s, stallo Pd al 18%. Ko Leu e +Europa(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 14:40:00 GMT)

Sgomberato edificio del Comune occupato abusivamente - Operazione della Polizia Locale nei pressi del San Donato : Avevano trasformato un Locale di una struttura di proprietà comunale in un rifugio di fortuna. Almeno in due, una donna e un uomo, vi trascorrevano la notte di fatto occupando abusivamente l'edificio. ...

Fca spegne l'eco delle proteste Operaie per Cristiano Ronaldo : "A Melfi e Pomigliano un clamoroso flop" : "Anche oggi a Melfi, come era già capitato venerdì scorso a Pomigliano, le iniziative di protesta promosse in tema calcistico sono state un clamoroso flop". Così un portavoce di Fiat Chrysler Automobiles smonta il caso Ronaldo, evidenziando la scarsa adesione degli operai allo sciopero di 32 ore indetto a Melfi dopo l'acquisto del campione portoghese: "Soltanto 5 dipendenti hanno scioperato su circa 1.700 presenti al primo ...

Mafia - Operazione Delirio : arrestato il tesoriere Corona/ Ultime notizie Palermo : foto con Di Maio su Facebook : Mafia a Palermo, “Operazione Delirio”: eseguiti 28 arresti tra cui il "tesoriere" e nuovo boss di Cosa Nostra, Giuseppe Corona. Su Facebook la foto che lo immortala con Di Maio.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 09:09:00 GMT)

Mafia : "Operazione Delirio" - arresti e sequestri a Palermo : "Operazione Delirio" contro la criminalità organizzata a Palermo. Il Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di finanza, coordinato dalla Dda di Palermo ha eseguito numerosi arresti, perquisizioni e sequestri di società e immobili per diversi milioni di euro. I dettagli dell'operazione nel corso di una conferenza stampa alle 11 presso la sede del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Palermo.

Torino - Operazione antiriciclaggio : tra i 53 indagati anche Gattuso in quanto socio di una delle società coinvolte : Spunta anche il nome di Gennaro Gattuso tra i 53 indagati in un’inchiesta per riciclaggio di denaro, coordinata dalla Procura di Ivrea, che ha portato oggi i carabinieri del Comando provinciale di Torino a notificare nove misure cautelari, otto obblighi di dimora e un arresto in carcere per il personaggio chiave dell’indagine, Pasquale Motta, originario di Cosenza, ritenuto vicino a clan di ‘ndrangheta. L’allenatore del Milan, campione del ...