Londra | violenta contrazione per Smiths

Londra violenta - 17enne ucciso in strada/ Ultime notizie : emergenza omicidi - il sindaco "reato scioccante" : Londra, 17enne ucciso a colpi di pistola a Southwark: 60 omicidi nella capitale britannica da inizio anno ad oggi, numeri davvero preoccupanti. New York superata per crimini(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 14:59:00 GMT)