Liverpool-Alisson si farà | i bookmakers ne sono certi

Liverpool SU Alisson- Il Liverpool fa sul serio per Alisson. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Liverpool sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia una maxi offerta da 70 milioni per Alisson. La Roma valuta il portiere brasiliano circa 75 milioni, ma dinanzi ad un'offerta cash da 70 milioni sarebbe pronta a dire

Il Liverpool si muove per Alisson : Entra nel vivo la vicenda di mercato di Alisson : è appena arrivata, a quanto apprende l'Ansa, un'offerta scritta da parte del Liverpool per il portiere brasiliano della Roma, che il club giallorosso ...

Calciomercato Roma - affondo Liverpool per Alisson : 70 milioni. Chelsea alla finestra : Roma - Entra nel vivo la vicenda di mercato di Alisson : è appena arrivata un'offerta scritta da parte del Liverpool per il portiere brasiliano della Roma , che il club giallorosso sta valutando. ...

Liverpool - assalto ad Alisson. La Bbc : "Presentata offerta di 70 milioni". La Roma nicchia : Novità sul fronte Alisson direttamente dall'Inghilterra, dove da giorni è in corso un braccio di ferro tra Liverpool e Chelsea, i due club più interessati al portiere brasiliano. Secondo quanto ...

Calciomercato Roma - accordo quasi raggiunto con il Liverpool per Alisson : pioggia di milioni per i giallorossi : Il club giallorosso ha quasi raggiunto l’accordo con il Liverpool per il trasferimento di Alisson in Inghilterra accordo quasi raggiunto, trattativa in stato avanzato per il trasferimento di Alisson dalla Roma al Liverpool. I reds hanno offerto 70 milioni bonus compresi (facilmente raggiungibili) per il portiere brasiliano, arrivando quasi a soddisfare le richieste dei giallorossi, che ne chiedono 75 bonus compresi. Il direttore ...

