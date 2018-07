L' Italia faccia accordi con Tripoli senza l' Ue

Migranti - barcone con 450 a bordo verso l'Italia. Salvini : porti chiusi. Toninelli : Malta faccia subito il suo dovere : «Una nave con 450 Migranti a bordo si dirige verso l'Italia». Ad annunciarlo, in un post su Facebook, è Matteo Salvini che però chiude a qualunque ipotesi di aprodo in...

Salvini - faccia a faccia con i migranti : 'Non c'è posto per tutti - prima penso a Italiani' : Matteo Salvini è in visita a Reggio Calabria e nell'hinterland. Il leader della Lega si è recato nella citta' dello Stretto in veste di Ministro dell'Interno e di vicepremier. Particolarmente atteso era il momento in cui si sarebbe dovuto recare nella tendopoli di San Ferdinando. Salvini ha potuto vedere con i suoi occhi le difficolta' in cui vivono migliaia di migranti nella tendopoli, [VIDEO]collocata nell'area della Piana di Gioia Tauro. Un ...

[L'analisi] L'Europa a porte in faccia e l'Italia non porta a casa nemmeno un euro in più. Solo Trump ci può aiutare : Ricordiamoci questa date perché non viviamo più in quel mondo di frutta candita che doveva essere l'Unione europea. 4 luglio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

C'è un'Italia che è andata ai Mondiali. Lo spot della Ceres mostra l'altra faccia dell'essere Italiani : L'integrazione è possibile, ma c'è bisogno di un modello che rifugga dalla chiusura, valorizzando le differenze e l'importanza dei "nuovi italiani": è questo il messaggio del nuovo spot Ceres. "L'Italia non è andata in Russia, ma l'Italia non è fatta solo di italiani. Ecco il nostro grazie ai ragazzi che hanno portato un po' di Italia ai Mondiali", queste le parole usate dal brand danese di birra a corredo del ...

“Facciamo male a te e alla tua famiglia”. Lettera choc con proiettili al politico. Solidarietà da parte di tutti i colleghi : Italia sconvolta : Prima di iniziare a raccontare quanto accaduto è bene ricordare a tutti dove siamo e in che epoca siamo. Italia, anno 2018. Eppure quando si leggono cose così sembra di essere in qualche paese sperduto nel bel mezzo del Medioevo. Incredibile e sconcertante episodio di omofobia quello avvenuto a San Giorgio a Cremano, alle porte di Napoli. Il sindaco della cittadina vesuviana, Giorgio Zinno, ha infatti ricevuto minacce e proiettili da ...

Pensioni - Martina : Di Maio prende in giro Italiani - rifaccia conti : Roma, 23 giu. , askanews, 'Di Maio prende in giro gli italiani, rifaccia i conti. Con la Flat tax i redditi dei pensionati d'oro cresceranno del 30%. A tutti gli altri solo briciole #Pensioni #...

Migranti - Matteo Salvini contro la Ong Lifeline : “Nave pirata - la facciamo sbarcare in Italia e arrestiamo tutti” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha dichiarato di essere intenzionato a far sbarcare in Italia la nave della Ong Lifeline con a bordo tra i 300 e i 400 Migranti per poi procedere al sequestro del mezzo e all'arresto dell'equipaggio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: "La nave ce la prendiamo in Italia e arrestiamo tutto l'equipaggio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Questa nave non è registrata in Olanda, ...

Pubblicità - l’altra faccia dell’istruttoria Agcom su Audiweb : lo scontro tra web e tv è scoppiato anche in Italia : Entra nel vivo la guerra fra televisione e web per il mercato pubblicitario Italiano. Secondo indiscrezioni riportate dal sito Business insider, Rai e Mediaset sono scese sul piede di guerra con l’obiettivo di mantenere lo status quo nella Pubblicità, una torta che vale 17 miliardi di euro. L’intento delle emittenti televisive è evitare la perdita di quote di mercato a vantaggio dell’editoria online che, secondo le rilevazioni ...

Migranti - Conte : 'Impensabile che l'Italia si faccia carico di tutti' : "E' impensabile che l'Italia possa farsi carico di tutti i Migranti dei cosiddetti movimenti secondari , cioè gli spostamenti dei richiedenti asilo tra i vari stati Ue, ". Lo sostiene il premier ...

