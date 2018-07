L' Italia con la lira negli anni Ottanta attuò davvero svalutazioni competitive?

Hockey su pista - Europei 2018 : la Spagna sommerge la Germania e resta a contatto con l’Italia - la Francia bracca il Portogallo : Il primato del gruppo B è una questione tra Italia e Spagna agli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna. Gli azzurri hanno prevalso nettamente contro l’Olanda, portando a +40 la differenza reti, ma gli iberici hanno inflitto una dura lezione alla Germania, imbattuta fino a ieri e sconfitta dalle Furie Rosse con un pesante 7-1 con sei diversi marcatori a segno e la doppietta di uno straripante Raul Marin. La Spagna si conferma così la ...

Hockey su pista - Europei 2018 : l’Italia centra la terza vittoria consecutiva con l’Olanda per 15-4! Triplette per Verona - Malagoli e Cocco : terza vittoria consecutiva per l’Italia agli Europei 2018 di Hockey su pista di La Coruña (Spagna). Gli azzurri si sono sbarazzati della modesta Olanda col punteggio di 15-4, frutto di un secondo tempo in cui gli avversari hanno riconosciuto la sconfitta ed hanno sostanzialmente smesso di giocare con intensità in vista dei prossimi impegni. I ragazzi guidati dal ct Mariotti non sono scesi in campo col piglio giusto, per poi raddrizzare il ...

In vendita in Italia Sonos Beam : versatile soundbar per la TV e la musica con supporto AirPlay 2 - : Il produttore ha fatto sapere che lo smart speaker supporterà altri assistenti vocali non appena diventeranno disponibili s in tutto il mondo e non vincolerà gli utenti a particolari ricevitori o ...

Bimbo e donna morti in mare : Ong contro Libia e Italia/ Salvini e Viminale smentiscono : Pd all'attacco : Migranti, guardacoste Libia ferma barcone con 158 a bordo: profughi soccorsi poi portati nel campo di Khoms. Denuncia Open Arms: "Libia e Italia assassini, donna e bambino lasciati morti"(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 19:29:00 GMT)

Borsa Italiana - in forte aumento il controvalore degli scambi del 17/07/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,69 miliardi di euro, con un incremento di ben 306,3 milioni, pari al 22,...

Baseball - Haarlem Week 2018 : Italia beffata all’extra inning da Taiwan - per gli azzurri è la terza sconfitta : L’Italia vince, perde, rivince e infine riperde il suo quarto incontro nella Haarlem Week in corso nella dodicesima più popolosa città olandese. Gli azzurri sono stati sconfitti per 3-4 da Taiwan (alias Cina Taipei) all’extra inning, com’era già avvenuto nell’incontro d’esordio contro il Giappone. Il prossimo impegno Italiano si avrà tra due giorni, alle 19, contro la Germania: sarà anche l’ultimo del girone a ...

"Perché con Salvini in Russia c'era il presidente di una associazione politica?". E' polemica per la presenza di Savoini nella delegazione Italiana : "Quali motivazioni hanno giustificato la presenza a Mosca del presidente di un'associazione politica collaterale alla Lega come 'Lombardia-Russia', durante la riunione ufficiale tra i Ministri degli Interni russo e italiano su un tema cruciale e riservato quale quello della cyber sicurezza? L'associazione Lombardia-Russia era in possesso delle necessarie autorizzazioni?". Lo chiede Alessia Morani, della presidenza del gruppo Pd alla Camera, con ...

Ecofuturo 2018 - i combustibili fossili non convengono più. Salviamo 200mila Italiani! : Inizia Ecofuturo festival (www.Ecofuturo.eu), cinque giorni a Padova, al Parco Fenice, durante i quali racconteremo, in diretta streaming, la colossale rivoluzione che stiamo vivendo; gioite: nuove tecnologie stanno cambiando il mondo! Questa festa ecologista è possibile anche grazie all’appoggio che IlFattoQuotidiano.it ci ha offerto fin dalla prima edizione, cinque anni fa. Vogliamo fare un po’ di conti sul futuro. Conti molto positivi: ...

Salvini in Russia a spese dei contribuenti Italiani? I biglietti aerei del viaggio scagionano Matteo : Matteo Salvini, volato a Mosca in occasione della finale dei Mondiali di Russia 2018, è stato sommerso dalle critiche per le spese che avrebbe fatto sostenere ai contribuenti italiani per questo viaggio di piacere: le cose però sembrano non stare proprio così Matteo Salvini sugli spalti dello stadio Luzhniki di Mosca, ha fatto drizzare le orecchie agli italiani che si sono chiesti: “a spese di chi, il leader della Lega Nord è volato ...

Il sogno di incontrare Neymar è realtà : due squadre Italiane in Brasile per la finale mondiale del Neymar Jr’s Five : Il team maschile e quello femminile, vincitori del torneo nazionale, incontreranno la stella del PSG per l’atto finale del torneo che si terrà il 21 luglio a Praia Grande (San Paolo). Semifinali, finali e premiazione in live streaming su Red Bull TV e sui canali ufficiali dell’evento Il grande giorno è arrivato, finalmente il sogno di incontrare Neymar jr diviene realtà. Sabato 21 luglio in Brasile, e più precisamente a Praia Grande (San ...

Penultimo appuntamento con Shameless 8 su Italia2 il 24 luglio : i nuovi affari di Frank e guai per Fiona : Penultimo appuntamento con Shameless 8 su Italia2 il 24 luglio per la gioia del pubblico che è riuscito a recuperare l'ultima stagione della serie in attesa degli episodi della nona in onda dal prossimo settembre negli Usa. I Gallagher continuano ad andare avanti lasciandosi la morte di Monica alle spalle e cercando la svolta nelle loro vite. Se da una parte Frank sembra ormai aver dimenticato i problemi e quello che era un tempo, dall'altra ...

Presentazione del Rapporto Consumo di Suolo in Italia 2018 : Si è tenuto oggi, martedì 17 luglio 2017, a Palazzo Montecitorio la Presentazione dell’edizione 2018 del Rapporto sul Consumo di Suolo in Italia realizzato dall’ISPRA e dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente. Il Rapporto restituisce una fotografia completa e aggiornata del territorio e fornisce una valutazione delle dinamiche di cambiamento della copertura del Suolo e della crescita urbana, anche a livello locale, e ...

Sudafrica : inaugurato radiotelescopio MeerKat - realizzato in collaborazione con l'Italia : Alla cerimonia di inaugurazione, che si è tenuta alla presenza del vicepresidente della Repubblica del Sudafrica, David Mabuza, del ministro della Scienza e della tecnologia Mmamoloko Khubayi-Ngubane ...

Inflazione - stangata in vista per gli Italiani. L'Unione Consumatori : «432 euro in più a famiglia» : La revisione al ribasso delle stime dell'Inflazione a giugno è 'meglio di niente, ma non basta', per il presidente delL'Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona. 'Purtroppo l'Istat conferma ...