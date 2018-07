L’Inter fa flop | magra figura col Sion | 0-2 e si ferma anche Nainggolan…

sportfair

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Inter sconfitta dalper 2-0, una brutta gara da parte della squadra di Spalletti costretta a fare i conticon l’acciacco di Nainggolan L’infortunio di Nainggolan non è stata l’unica brutta notizia della serata dell’Inter. La squadra di mister Spalletti ha perso per 2-0 contro il modesto. Certo, si tratta solo di un’amichevole, ma perdere non piace mai a nessuno. Le notizie che sono pervenute dalla gara contro gli svizzero non sono state positive: Politano timido, Nainggolan acciaccato, Icardi mal servito. Insomma, uno stop che non preoccupa dato il momento della stagione, ma di certo Spalletti avrà da lavorare.L'articolo L’Inter facol: 0-2 e siNainggolan… SPORTFAIR.