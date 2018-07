Linkem partner ufficiale del Bologna Fc 1909 stagione 2018-19

La Roma rinnova la partnership con Linkem per la terza stagione : AS Roma e Linkem annunciano il rinnovo del progetto di collaborazione che li vede uniti dal gennaio del 2017 L'articolo La Roma rinnova la partnership con Linkem per la terza stagione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.