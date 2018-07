L’inganno del primo ricordo | il 40% delle volte è falso

meteoweb.eu

: L'inganno del primo ricordo: 4 volte su 10 è falso - Sicinform : L'inganno del primo ricordo: 4 volte su 10 è falso - nattydoctor : @Deby_Ferry @tonyscuut @andr900 @Magda_mavi @BBWIN1 @Patrizia19653 @memole73 @DamnAlex1978 @robertozolli @marctuein… - sherlock5stelle : L'inganno del primo ricordo: 4 volte su 10 è falso : -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) I ricordi, soprattutto quelli d’infanzia rivivono nella nostra mente quasi come se fossero accaduti ieri, ma è davvero così? Ci sono quelli che “ilgiorno d’asilo me locome se fosse ieri” e chi è perfino qualcuno pronto a giurare sul colore e il modello della carrozzina che lo trasportava da neonato: “Non me l’hanno riferito, non l’ho visto in foto, ce l’ho proprio qui davanti agli occhi”. In realtà ben il 40% di essi sono un, anzi un inganno della mente. Un errore in buona fede, inconsapevole, perché quella che viene vissuta come una memoria ‘di prima mano’ nasce invece da informazioni frammentarie raccolte qua e là. E’ la conclusione alla quale sono giunti i ricercatori della City University di Londra, dell’ateneo di Bradford e della Nottingham Trent University in un lavoro pubblicato su ...