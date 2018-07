‘Libici assassini arruolati dal governo italiano’ | Salvini risponde alle

Blastingnews



(Di mercoledì 18 luglio 2018) Prosegue il braccio di ferro tra ilitaliano, nella persona del ministro dell’Interno, Matteo, e le Ong impegnate nei salvataggi dei barconi di migranti clandestini nel Mediterraneo. Sollo questa mattinaaveva avvertito gli ‘umanitari’ VIDEO- e in particolar modo le imbarcazioni della Ong spagnola Proactiva Open Arms attualmente in acque libiche - che i porti italiani per loro rimarranno chiusi e potranno vederli “solo in cartolina”. Puntuale è arrivata, a poche ore di distanza, la dura risposta di Oscar Camps, l’imprenditore e attivista catalano fondatore della suddetta organizzazione. Secondo Camps, che ha postato su Twitter le drammatiche immagini di una donna e del suo bambino ripescate senza vita in mare, la colpa della loro morte sarebbe della Guardia costiera libica i cui membri, a suo dire, non sarebbe altro che “dal...