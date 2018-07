Libia | Salvini | ok stabilizzazione ma no balzi in avanti

Naufragio in Libia. Salvini : “Sono delle Bugie’ Il Viminale : “Omissione di soccorso è fake news : Per il ministro dell’Interno Matteo Salvini “bugie e insulti di qualche Ong straniera confermano che siamo nel giusto: ridurre partenze… L'articolo Naufragio in Libia. Salvini: “Sono delle Bugie’ Il Viminale: “Omissione di soccorso è fake news proviene da Essere-Informati.it.

Bimbo e donna morti in mare : Ong contro Libia e Italia/ Salvini e Viminale smentiscono : Pd all'attacco : Migranti, guardacoste Libia ferma barcone con 158 a bordo: profughi soccorsi poi portati nel campo di Khoms. Denuncia Open Arms: "Libia e Italia assassini, donna e bambino lasciati morti"(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 19:29:00 GMT)

Migranti - 'Libia ha lasciato annegare donna e bimbo'. Salvini : falso | : Secondo il fondatore dell'Ong Open Arms, la Guardia costiera libica avrebbe affondato un gommone con alcune persone ancora a bordo perché non volevano salire sulle motovedette. Replica del Viminale: "...

Migranti.Open Arms : Libia lascia morire donna e bimbo. Salvini : bugie da Ong - siamo su giusta strada : "Sta alla politica - ha concluso Salvini - fare in modo che ci siano sempre meno bambini su quei gommoni fatti per affondare". "Sfido chiunque a trovare un tweet in cui invito a lasciare un essere ...

Migranti - naufragio in Libia. Salvini a OpenArms : “Bugie e insulti dalle ong”. Il Pd : “Il governo deve chiarire con Tripoli” : Per il ministro dell’Interno Matteo Salvini “bugie e insulti di qualche Ong straniera confermano che siamo nel giusto: ridurre partenze e sbarchi significa ridurre i morti e ridurre il guadagno di chi specula sull’immigrazione clandestina. Io tengo duro. #portichiusi e #cuoriaperti”. Il capo del Viminale risponde così alle accuse di Open Arms, che ha indicato la politica dei governi italiani come responsabile ...

Migranti - naufragio in Libia. Salvini a OpenArms : “Bugie e insulti dalle ong. Io tengo duro - voglio ridurre morti in mare” : “Bugie e insulti di qualche Ong straniera confermano che siamo nel giusto: ridurre partenze e sbarchi significa ridurre i morti e ridurre il guadagno di chi specula sull’immigrazione clandestina. Io tengo duro. #portichiusi e #cuoriaperti”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini replica su Facebook alle accuse rivolte all’Italia da Proactiva Open Arms. L'articolo Migranti, naufragio in Libia. Salvini a OpenArms: ...

Salvini : 'Due navi Ong al largo della Libia - si scordino i porti italiani' : ' Risparmino tempo e denaro, i porti italiani li vedranno in cartolina', fa sapere Matteo Salvini postando su Twitter la posizione di due navi Ong al largo della Libia . Si tratta di imbarcazioni ...

SALVINI - "UE AGEVOLA LAVORO SCAFISTI IN Libia"/ Ultime notizie : altre due navi Ong nel Mediterraneo : SALVINI contro l'UE: 'Libia non è porto sicuro? Aiutano gli SCAFISTI così'. altre due navi Ong in Mediterraneo: piano Conte per distribuire migranti.

SALVINI - “UE AGEVOLA LAVORO SCAFISTI IN Libia”/ Ultime notizie : altre due navi Ong nel Mediterraneo : Matteo SALVINI contro l'UE: ipotesi veto sulle sanzioni alla Russia di Vladimir Putin. Nuovo terreno di scontro dopo le differenze di vedute sulla Libia porto sicuro. (Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 11:40:00 GMT)

Altolà della Ue all'Italia : 'i porti della Libia non sono sicuri'. Salvini : 'Siete complici degli scafisti' : Da Bruxelles uno stop al piano di Salvini per rimpatriare direttamente in Libia i migranti. L'Europa avverte che per la corte europea dei diritti dell'uomo Tripoli non è un porto sicuro -

Ue - “Libia non è porto sicuro” : l’ira di Salvini/ Ultime notizie : il piano di Conte - “distribuire aree sbarco” : Matteo Salvini contro l'UE: ipotesi veto sulle sanzioni alla Russia di Vladimir Putin. Nuovo terreno di scontro dopo le differenze di vedute sulla Libia porto sicuro. (Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 10:13:00 GMT)

Schiaffo di Bruxelles a Salvini : "La Libia non è un posto sicuro" : ... si riferisce a una sentenza del febbraio 2012 che condannò l'Italia per un respingimento di migranti verso Tripoli, ndr,, dunque puramente giuridica e non politica. Quanto alla revisione del mandato ...

SALVINI CONTRO UE : "SANZIONI RUSSIA? DIRE NO NON CI SPAVENTA"/ Ultime notizie : ipotesi veto. Caos sulla Libia : Matteo SALVINI CONTRO l'UE: ipotesi veto sulle sanzioni alla Russia di Vladimir Putin. Nuovo terreno di sCONTRO dopo le differenze di vedute sulla Libia porto sicuro. (Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 08:26:00 GMT)

Libia porto sicuro : scontro tra Salvini e la portavoce di Juncker : La trasferta istituzionale del ministro dell’Interno italiano, Matteo Salvini, nella Russia di Vladimir Putin [VIDEO] sta facendo molto discutere. Prima la polemica sul presunto viaggio con volo di Stato del leader della Lega per assistere alla finale del Campionato del mondo. Illazioni subito smentite. Poi, puntualmente, si è rialzato il livello dello scontro con l’Unione Europea sul tema dell’immigrazione clandestina. Durante la conferenza ...