L' esperienza nel cinema di Alessandro Capitani | se ne parla in un incontro al centro studi

Dainelli e Kozak al Livorno / Ultime notizie : due colpi d' esperienza per sognare la Serie A : Dainelli e Kozak al Livorno , Ultime notizie : due colpi d'esperienza per gli amaranto che dopo la promozione nel campionato cadetto sognano il doppio salto verso la Serie A.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 18:01:00 GMT)

Mare ‘assassino’. Ornella - è successo proprio a lei. Tanta esperienza non è bastata : La subacquea, è una disciplina pericolosa e non adatta a tutti. Chiunque abbia provato, anche se per poco tempo, sa perfettamente che gli accorgimenti sono molteplici e le cose che potrebbero andar male, ancor di più. È per questo che le scuole certificate di sub, hanno il compito fondamentale di insegnare ai propri alunni di affrontare tutte quelle problematiche che in profondità e a diverse atmosfere di pressione, potrebbero creare ...