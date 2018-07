L’esempio di Overwatch | i videogiochi strumento di beneficenza

wired

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Qualche giorno fa Blizzard ha dichiarato di aver raccolto la straordinaria cifra di 12 milioni di dollari per la ricerca sul cancro al seno, si tratta di una delle singole donazioni più grandi a favore della BCRF, la Breast Cancer Research Foundation. Come ci è riuscita? È bastato commercializzare una skin speciale di un personaggio di. Brevissimo passo indietro: cosa è una skin? Letteralmente inglese vorrebbe dire “pelle” ma nel mondo deiè il modello del personaggio, ciò che ne definisce colori e aspetto. Nei giochi comeun personaggio può avere più skin, più vestiti, creati semplicemente per assecondare mode, per variare un po’ la monotonia oppure per mostrare a tutti che si è particolarmente bravi. Le skin tendenzialmente non danno alcun vantaggio, è come comprarsi una maglietta diversa. Nel caso dila skin riguardava Mercy, ovvero uno dei ...