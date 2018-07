Milano - ecco la mostra ' Leonardo Da Vinci Parade' - : Dal 19 luglio al 13 ottobre, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, modelli storici e affreschi della Pinacoteca di Brera anticipano le celebrazioni del prossimo anno per il quinto centenario della morte del genio rinascimentale

Luca Argentero sarà Leonardo da Vinci in un film : Una nuova sfida cinematografica per Luca Argentero. L'attore torinese sarà Leonardi Da Vinci, impegnandosi per la prima volta nell’interpretazione di...