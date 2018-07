Leonardo | commessa per un AW109 VIP da QME Mining Equipment

Leonardo si aggiudica commessa da 193 milioni di dollari : Leonardo , attraverso la controllata Leonardo DRS, si è aggiudica ta un contratto del valore di 193 milioni di dollari dall'Esercito statunitense per la fornitura di sistemi di difesa attiva per carri ...

Leonardo : con Drs si aggiudica commessa da 193 mln dollari per difesa terrestre : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – Leonardo, attraverso la controllata Leonardo Drs Inc., si è aggiudicata un contratto del valore di 193 milioni di dollari dall’Esercito statunitense per la fornitura di sistemi di difesa attiva per carri armati. Nel dettaglio, Leonardo Drs fornirà all’Esercito statunitense i sistemi TROPHY per la difesa attiva dei nuovi carri armati Abrams, con relativa attività di supporto e manutenzione. Il ...