Legittima difesa | senatori Pd | divisioni governo alimentano confusione

Legittima difesa - via alla discussione M5s : «Serve adeguata valutazione» Pd : «Legge da Far West» : «Difendersi in casa propria senza se e senza è un diritto sacrosanto». Il ministro Salvini, durante una conferenza stampa a Fermo, ha ribadito quanto promesso in campagna elettorale. E proprio sulla ...

Legittima difesa - al via iter per cambiare la legge. Lega : “Procedere spediti”. M5s frena. Bonafede : “Non liberalizzare armi” : L’iter per cambiare la legge sulla Legittima difesa inizia con alcuni distinguo tra le due anime della maggioranza. Nella giornata in cui in commissione Giustizia a Palazzo Madama vengono incardinati cinque ddl e la Lega ricorda che il tema è “una battaglia da sempre”, il guardasigilli Alfonso Bonafede sottolinea che non vi sarà alcuna “liberalizzazione delle armi” e il M5s parla di “un’analisi ...

Legittima difesa - Bonafede : 'Basta calvari per provare l'innocenza'. Anm : 'Rischio legittimare omicidio' : Sulla Legittima difesa, i cittadini non devono più essere sottoposti a 'calvari giudiziari' per provare la loro innocenza. Lo ha sottolineato il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, intervenuto ...

Legittima difesa : Martina - è legge da Far West : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “è una legge Far West. La chiamano ‘Legittima difesa’, si legge più armi per tutti. Non ci stiamo. Guardiamo agli Stati Uniti, il Paese dove circolano più armi e ci sono leggi sulla Legittima difesa che piacciono alla destra”. Lo scrive il segretario del Pd, Maurizio Martina, su Facebook.“36mila morti all’anno uccisi da fucili e pistole. 100 al giorno. Le armi in America ...

Legittima difesa - il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede : “Favorevole alla riforma - ma no a diffusione libera delle armi in Italia” : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è favorevole a una riforma della Legittima Difesa, ma dice no alla diffusione libera delle armi in Italia. "In nessun modo la realizzazione dell'obiettivo riformatore, per come concepito dalla maggioranza, potrà portare alla liberalizzazione delle armi in Italia, la detenzione ed il porto delle quali risultano disciplinate da disposizioni normative rigorose sulle quali il Governo non avverte alcuna ...

Legittima difesa - M5S frena 'Necessaria adeguata valutazione'. Bonafede 'No alla liberalizzazione delle armi' : ROMA. Smussa, minimizza, frena. Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, interviene nel question time alla Camera. Parla della riforma della Legittima difesa - una delle bandiere dell'alleato ...

Legittima difesa - M5s frena : necessaria adeguata valutazione : Roma, 18 lug., askanews, - frenata M5s sulla nuova legge a trazione Lega sulla disciplina della Legittima difesa. 'In commissione Giustizia sono state incardinati diversi disegni di legge in merito ...

Legittima difesa - Morani (Pd) vs Bonafede : “Siete alle dirette dipendenze di Salvini. State con chi fa patto con lobby armi” : “Siete alle dirette dipendenze di Salvini. Sono lontani i tempi in cui Di Maio condannava la diffusione delle armi. Pensate ai nostri figli e ai nostri nipoti e dimostrate di avere un minimo di dignità politica”. A parlare è Alessia Morani, alla Camera, alla fine del Question Time. L’intervento è diretto al ministro alla Giustizia, Alfonso Bonafede, e riguarda la priorità del governo M5s-Lega di voler modificare la legge sulla ...

Legittima difesa : M5S - necessaria adeguata valutazione : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Stamattina in commissione Giustizia sono state incardinate diversi disegni di legge in merito alla Legittima difesa. Altri ancora sono già stati preannunciati. In considerazione della delicatezza della materia trattata, della complessità e dell’impatto a livello sociale è necessaria un’analisi approfondita delle norme esistenti, dei testi presentati con attenzione e con saldi riferimenti ...

Legittima difesa - Bonafede : “Non porterà a maggiore diffusione delle armi in Italia e non sarà diritto a sparare” : “La Legittima difesa non riguarda la sicurezza dei cittadini. Quella si garantisce attraverso le forze dell’ordine” . Alfonso Bonafede, Ministro della Giustizia parla del provvedimento della Legittima difesa fortemente voluto dalla Lega, affermando che “un cittadino che si è Legittimamente difeso deve poter sentire che lo Stato è al suo fianco, cercando di migliorare l’attuale norma, eliminando le zone ...

Legittima difesa - basta calvari giudiziari : ecco cosa ha in mente il governo : La "presunzione" di Legittima difesa andrà sempre riconosciuta: questo il cardine della riforma della giustizia che Lega e 5 stelle vogliono portare avanti. Una battaglia preannunciata nel corso della campagna...

Legittima difesa : le cinque proposte in discussione al Senato : «Difendersi in casa propria senza se e senza è un diritto sacrosanto». Il ministro Salvini, durante una conferenza stampa a Fermo, ha ribadito quanto promesso in campagna elettorale. E proprio sulla ...

La prossima battaglia di Salvini sarà sulla Legittima difesa : Parte la nuova offensiva di Matteo Salvini, preannunciata nel corso della campagna elettorale: la battaglia sulle nuove norme in tema di legittima difesa. Mentre la prima fase del governo è stata incentrata tutta sul tema dell’immigrazione, il leader leghista punta ora anche sull’ampliamento dei diritti nell’uso delle armi di fronte, in particolare, all’irruzione notturna di ladri in casa. “Un diritto ...

Legittima difesa : al via l'iter per modificare la legge - : La commissione Giustizia del Senato comincia i lavori: 5 i disegni di legge depositati, di cui uno di iniziativa popolare. Primo passo decidere se adottare un testo base tra quelli sul tavolo o ...