Legittima difesa | al via iter modifica legge M5s | serve valutazione

**Legittima difesa : Conte - no a giustizia privata ma serve disciplina certa** : Roma, 18 lug. , AdnKronos, 'Questo governo non vuole incitare alla giustizia privata, nè vuole incitare all'uso delle armi. Questo governo però è consapevole che sul piano applicativo e ...

Legittima difesa - Salvini : “Perfetta sintonia con ministro Bonafede. Non si parla di liberalizzazione di armi” : “Sono in perfetta sintonia con il ministro Bonafede“. Lo ha detto Matteo Salvini ai cronisti alla Camera sulle posizione M5s sulla Legittima difesa. “Anzi -aggiunge il ministro dell’Interno- sosteniamo insieme la battaglia per far scontare la pena nei paesi di provenienza agli stranieri nelle nostre carceri”. L'articolo Legittima difesa, Salvini: “Perfetta sintonia con ministro Bonafede. Non si parla di ...

Legittima difesa - ora la Lega “accelera” : Divisioni nel governo sul (possibile) cambiamento dell’articolo 52 del codice Penale. Bonafede “frena”

Legittima difesa - il governo si divide : M5s frena. Bonafede : 'No far west' : Mentre cinque disegni di legge sulla Legittima difesa sono stati incardinati in commissione Giustizia a Palazzo Madama, il ministro Bonafede interviene per spiegare che nessuna riforma ' potrà portare ...

**Legittima difesa : Salvini - Bonafede? Perfetta sintonia** : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Sono in Perfetta sintonia con il ministro Bonafede”. Lo dice Matteo Salvini ai cronisti alla Camera sulle posizione M5S sulla legittima difesa. “Anzi -aggiunge il ministro dell’Interno- sosteniamo insieme la battaglia per far scontare la pena nei paesi di provenienza agli stranieri nelle nostre carceri”. L'articolo **Legittima difesa: Salvini, Bonafede? Perfetta sintonia** sembra ...

Divisioni nel governo sulla Legittima difesa - Bonafede frena : Comincia al Senato la battaglia del Carroccio per cambiare l’articolo 52 del codice penale. E, mentre cinque disegni di legge sulla legittima difesa sono stati incardinati in commissione Giustizia a Palazzo Madama, il ministro Bonafede interviene per spiegare che nessuna riforma «potrà portare alla liberalizzazione delle armi» disciplinate da disp...

Legittima difesa : Salvini - no liberalizzazione armi - sono invenzioni : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Nessuna liberalizzazione delle armi. Leggo Repubblica con simpatia e stupore. Riescono a inventarsi la qualunque, è di meglio di Dylan Dog”. Lo ha detto Matteo Salvini in conferenza stampa alla Camera. “Il mio ultimo obiettivo -ha spiegato- è che le armi vengano vendute in tabaccheria. Il mio modello non è quello americano. Il modello che preferisco è quello svizzero”. L'articolo ...

La “Lega pistolera” trova un primo stop di M5s. Sulla Legittima difesa governo spaccato : Un testo condiviso Sulla legittima difesa ancora non c'è, dal momento che le divisioni sono esplose prima ancora che tutto cominci. Non è un caso se il titolare di via Arenula, Alfonso Bonafede, mette le mani avanti per dire "no alla liberalizzazione delle armi".La commissione Giustizia del Senato ha infatti incardinato la discussione sul tema della legittima difesa: non se ne poteva fare a meno dal momento che vi è un ...

Bonafede frena Salvini “no liberalizzazione armi”/ Legittima difesa - scontro M5s-Lega : FI - schiaffo a elettori : Legittima Difesa: Ministro Bonafede frena Salvini, "no liberalizzazione armi. Competenze mie non del Viminale". scontro nel Governo Lega-M5s: FI, "schiaffo a elettori centrodestra"(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 19:00:00 GMT)

Legittima difesa : senatori Pd - divisioni governo alimentano confusione : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Chi otterrebbe benefici dalla liberalizzazione delle armi? Soltanto la lobby dei produttori, non certo i cittadini e la loro sicurezza. Prima di procedere alla discussione dei diversi disegni di legge presentati in materia , venga fatta una valutazione sull’impatto che le proposte in esame potrebbero avrebbero sulla realtà del nostro Paese. Il provvedimento sponsorizzato dalla Lega, tra le altre ...