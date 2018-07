Lega nel mirino dei pm Ora vogliono pignorare i fondi delle sedi locali

"Perché con Salvini in Russia c'era il presidente di una associazione politica?". E' polemica per la presenza di Savoini nella deLegazione italiana : "Quali motivazioni hanno giustificato la presenza a Mosca del presidente di un'associazione politica collaterale alla Lega come 'Lombardia-Russia', durante la riunione ufficiale tra i Ministri degli Interni russo e italiano su un tema cruciale e riservato quale quello della cyber sicurezza? L'associazione Lombardia-Russia era in possesso delle necessarie autorizzazioni?". Lo chiede Alessia Morani, della presidenza del gruppo Pd alla Camera, con ...

MeLegatti - il Verona non dimentica l'azienda di pandori : marchio sulle maglie nelle amichevoli : Verona - L 'Hellas Verona non dimentica uno dei celebri brand della città, Melegatti , e così nonostante il difficile periodo vissuto dalla storica azienda del pandoro - ora in esercizio provvisorio ...

Migranti - Battelli (M5s) : “Chiusura porti? No - faremo accoglienza ma nella Legalità. Salvini è d’accordo con noi” : “L’Italia non vuole chiudere i porti a nessuno, ma vuole innanzitutto eliminare il business dell’immigrazione illegale e questa è una battaglia che il M5s ha sempre fatto, anche quando era all’opposizione. E per fare questo dobbiamo avere l’aiuto di tutti gli Stati membri della Ue“. Sono le parole del presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, Sergio Battelli, intervistato da Giovanna ...

'Confiscare 49 milioni alla Lega' - il pg Zucca nel processo d'appello - : Genova, 17 lug., askanews, - Il sostituto procuratore generale di Genova, Enrico Zucca, ha chiesto la conferma della confisca diretta di 49 milioni a carico della Lega nel processo d'appello per la ...

Omicidio Re - nuova perizia su Clericò. I Legali sperano nel rito abbreviato : Omicidio Re, nuova perizia su Clericò. I legali sperano nel rito abbreviato Omicidio di Marilena Re : la difesa del reo confesso Vito Clericò ha conseguito ieri davanti al gup del Tribunale di Milano ...

Volley : SuperLega - Gabriele Nelli torna a giocare a Trento : Trento -A tre giorni dalla conclusione del Volley mercato estivo 2018, Trentino Volley completa una delle ultime operazioni, inserendo nuovamente nel proprio roster Gabriele Nelli . Il ventiquattrenne ...

DeLegazione italiana a Johannesburg in occasione del centenario della nascita di Nelson Mandela : ... Rosetta Buchetti, Claudio Bertini e Massimo Gramigni, operanti nel campo dell'organizzazione di eventi, che avevano individuato le grandi potenzialità della struttura ad ospitare non solo spettacoli,...

Marnie Simpson : i fan la confondono con un’altra colLega di Geordie Shore nelle ultime foto su Instagram : Regine dei belfie The post Marnie Simpson: i fan la confondono con un’altra collega di Geordie Shore nelle ultime foto su Instagram appeared first on News Mtv Italia.

Ambiente : sequestrati 11.000 metri di reti ilLegali nel Tirreno meridionale : Nella notte tra l’11 ed il 12 luglio Nave Bruno Gregoretti (CP920), Supply Vessel della Guardia Costiera, di base a Napoli, specializzata nell’attività di controllo pesca, nel corso di un’attività di pattugliamento nel Mar Tirreno meridionale, ha individuato al largo di Maratea un peschereccio iscritto nella locale marineria che aveva, sia in mare che a bordo, reti da posta derivanti illegali per un totale di quasi 11.000 mt. Una tipologia ...

"Caro Zuppi ci scusi" : la lettera della città al vescovo nel mirino della Lega. Aderite anche voi : "Dopo aver abbondonato un dibattito in San Petronio con l'arcivescovo senza ascoltare l'intervento del suo interlocutore, la neo sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, anziché scusarsi, ha ...

Nel decreto Dignità salta la causale per i contratti stagionali. Dopo i voucher - altra vittoria per la Lega : Ancora aperture sui voucher e una correzione sui contratti a termine per gli stagionali. Queste le ultime novità sul decreto cosiddetto dignità, che ieri sera ha avuto il placet della Ragioneria dello Stato (a una decina di giorni dal varo in consiglio dei ministri), oggi è passato alla firma del Capo dello Stato e stasera dovrebbe finalmente essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Un iter travagliato, tanto che il ministro ...

Decreto Dignità - Di Maio apre ai voucher : 'Sì nell'agricoltura e nel turismo'. Via libera della Lega sullo stop ai vitalizi : L'accordo raggiunto nella maggioranza sul provvedimento prevede di introdurre modifiche solo alla Camera, per poi blindarlo al Senato -

Francesco Belsito : “Quando me ne andai dalla Lega nelle casse c’erano 40 milioni” : «Quando ho lasciato il Carroccio, nel 2012, la Lega Nord era un partito ricchissimo. Ricordo che sui conti c’erano più 40 milioni di euro di cui dieci solo di riserva Legale. Nei consigli federali lo chiamavamo il “nostro tesoretto”. Ma non solo: c’erano immobili di proprietà prestigiosi come la sede di via Bellerio e le frequenze di Radio Padania ...