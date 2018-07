Lecce tra le 8 mete più belle d' Italia | parola di Voyagers

Lecce - ragazzina cade nella Grotta della poesia : è rimasta incastrata tra le rocce : Paura nel Salento per un incidente registrato alla Grotta della poesia, nell'area archeologica di Roca Vecchia, nella provincia di Lecce. Una ragazzina è precipitata nella cavità. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia costiera, i volontari dell’associazione Società nazionale di salvamento e il personale del 118.Continua a leggere

Lecce - bimba cade nella Grotta della poesia : è incastrata tra le rocce : Sono in corso presso la Grotta della poesia, nell'area archeologica di Roca Vecchia nella provincia di Lecce, le operazioni di salvataggio di una bambina che è precipitata nella cavità. La piccola non avrebbe riportato gravi ferite ma si troverebbe in una posizione che rende difficili i soccorsi.Continua a leggere

Lecce - scontro tra auto : Franco muore a 41 anni. In coma la moglie - feriti i figli di 10 e 8 anni : Violento scontro tra auto nei pressi di Lecce e due famiglie distrutte. In una delle due vetture viaggiava quella di Franco Calogiuri, deceduto sul colpo: la moglie Roberta è in coma e i figli di 10 e 8 anni sono ricoverati in ospedale. Stavano tornando da un matrimonio. Nell'altra macchina c'era una coppia di coniugi: per lui non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Lecce - scontro all'incrocio : muoiono 2 automobilisti. Tra i 4 feriti anche 2 bambini : Incidente tra il comune di Surbo e la località di Torre Rinalda. Un finanziere di 41 è morto sul colpo, in ospedale la moglie e i figli di 8 e 10 anni. L'altra vittima è un 68enne, la moglie è in gravi condizioni

Sounds at Sunset : aperitivo e musica al tramonto con i Twodeep Eventi a Lecce : La voce di Dionisia e la chitarra di Giancarlo dialogano continuamente tra improvvisazione e ricerca della forma in un viaggio che parte dalle più raffinate canzoni del mondo del jazz fino ad ...

8 luglio - A Salento Book Festival SELVAGGIA LUCARELLI E MARCO TRAVAGLIO - Galatina - Lecce - : E soprattutto i danni devastanti che ha prodotto, nei 9 anni dei suoi governi e nei 3 delle larghe intese, in tutti i settori della nostra vita: giustizia, ordine pubblico, economia, finanza, fisco, ...

Lecce - scade il contratto con Legea : il club autoprodurrà le divise da gioco : Dopo la scadenza del contratto con Legea il club vestirà M908, un nuovo marchio ideato dalla società salentina con linea tecnica autoprodotta. L'articolo Lecce, scade il contratto con Legea: il club autoprodurrà le divise da gioco è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lecce - 33 arresti tra Sacra Corona Unita : 5.52 Operazione del Ros dei carabinieri contro la Sacra Conrona Unita, con 33 arresti nel Leccese a carico si esponenti di due gruppi criminali legati al clan Tornese di Monteroni. Associazione mafiosa, traffico di stupefacenti,estorsione,detenzione e porto abusivo di armi sono i reati ipotizzati Le indagini hanno ricostruito gli assetti organizzativi dei gruppi salentini della Scu e i tentativi d'infiltrazione in alcuni settori economici del ...

Lecce - ASTRÀGALI TEATRO TORNA IN ROMANIA PER IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI COSTANZA : Nel corso di questi anni numerosi spettacoli hanno trovato casa in moltissimi siti in Italia e all'estero anche patrimonio dell'umanità dell'Unesco come Palazzo Topkapi, uno dei monumenti più ...

Xylella - calamità tra Brindisi e Lecce : la Regione stanzia 11 - 7 milioni : Disposti i pagamenti a favore di 950 agricoltori della provincia di Brindisi e Lecce per i danni subiti sino a settembre del 2015 da Xylella fastidiosa. E’ stato infatti firmato il provvedimento regionale con il quale si riconoscono 11 milioni e 750 mila euro agli agricoltori danneggiati ed interessati dalla prima declaratoria di calamità. Le risorse verranno versate nelle casse dei comuni in cui gli agricoltori operano per essere poi ...

Voleva aprire una trattoria nel centro storico di Lecce - ma sotto casa ha trovato una città sotterranea : Luciano Faggiano, cuoco, nel 2001 aveva il sogno di aprire una trattoria nel centro storico della sua città, Lecce. I locali c'erano: una casa acquistata venti anni prima che andava ristrutturata. Qualcosa, però, non va: il bagno si blocca e Luciano decide di prendere il piccone e iniziare a scavare. Quello che ha trovato il cuoco scavando è un vero e proprio tesoro artistico. Il Corriere della Sera racconta la sua ...

Marine Leccesi più 'decorose' - pizzicati undici sporcaccioni con le fototrappole. La lotta all'abbandono dei rifiuti continua : Nonostante i buoni risultati ottenuti nella lotta all'abbandono indiscriminato dei rifiuti, grazie all'istallazione delle «fototrappole», più di qualche incivile continua a gettare la spazzatura dove ...