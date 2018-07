Le ultime da casa Juventus | l’incontro-lampo di Paratici in chiave calciomercato ed il no

sportfair

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Cristiano Ronaldo e lacontinuano la preparazione in vista della prossima stagione, nella quale il club è atteso ad un ulteriore salto di qualità europeo Inl’entusiasmo è alle stelle dopo l’acquisto di Cristiano Ronaldo. E’ notizia di oggi però, che il calciatore portoghese non parteciperà alla tournèe estiva negli Usa, ma si allenerà a Vinovo in attesa del ritorno dell’intera rosa dagli Stati Uniti. Intanto il ds del clubsta continuando ad operare sotto traccia per rafforzare la rosa a disposizione di mister Allegri. Nelleore, secondo quanto rivelato da Skysport, si sono intensificati i contatti con l’agente di Darmian. Il terzino potrebbe arrivare anche se non dovesse partire Alex Sandro, vista e considerata la condizione non ottimale di Spinazzola, alle prese con un brutto infortunio. Insomma, un periodo ...