Le star senza trucco come Cameron e Drew

Ecco Ridaje! - la startup sociale che vuole ridare una possibilità ai senzatetto : Un fundraising da 20 mila euro per accendere i motori della società, una campagna di equity crowdfunding per dare ai cittadini la possibilità di diventare parte dell’azienda, una piattaforma capace di far incontrare domanda e offerta di decoro delle aree verdi di Roma (ci sono 44 milioni di metri quadrati di aree verdi abbandonate). E non da ultimo, un modello di business che renda sostenibile la solidarietà: per dare ...

Ecco Ridaje! - la startup sociale che vuole ridare una possibilità ai senzatetto : Un fundraising da 20 mila euro per accendere i motori della società, una campagna di equity crowdfunding per dare ai cittadini la possibilità di diventare parte dell'azienda, una piattaforma capace di ...

Investe bimba di 4 anni ma fugge senza prestare soccorso : rintracciata grazie alle telecamere - denunciata donna : Investe con l'auto una bimba di 4 anni nel centro storico di Monopoli, ma non si ferma a prestare soccorso e si allontana. La donna, però, è stata identificata dagli agenti della polizia municipale e ...

Cosa bisogna sapere prima di acquistare un kit di videosorveglianza senza fili : Un kit per la videosorveglianza rappresenta la soluzione più appropriata e più efficace per chi ha intenzione di migliorare la sicurezza della

Xbox One - con l’aggiornamento Faststart giochi senza aspettare il download : (Foto: Microsoft) Questo mese è in arrivo una novità benvenuta per chi gioca su Xbox One: si chiama FastStart ed è una funzione pensata per permettere ai giocatori di buttarsi nei titoli appena acquistati il prima possibile e prima ancora che il download dei dati sia terminato. In realtà su Xbox One è già possibile lanciare alcuni giochi mentre ancora la console li sta scaricando: la funzione relativa si chiama Ready To Start, ma è disponibile ...

Lascia la sedie a rotelle ed ecco cosa fa : tutta Italia senza fiato. Emozione grande. E Alfina Fresta è già una star : “Ho fatto semplicemente quello che mi rende felice, la musica mi rende viva”. È evidente che non si aspettava di diventare un fenomeno del web Alfina Fresta, la ragazza disabile 29enne che grazie a un video condiviso su Facebook in cui canta il ‘Nessun dorma’ nella chiesa di Sant’Agata, a Catania, si è fatta conoscere e apprezzare da tutta Italia. Il video in questione ha già ottenuto oltre 4,5 milioni di ...

Il provvedimento mira a contrastare il precariato senza tutele - e le aziende che delocalizzano avendo avuto contributi : Nel decreto dignità c'è la lotta alla precarietà attraverso la riduzione del numero dei rinnovi dei contratti a tempo determinato. Ritocchi al redditometro, lo spostamento della scadenza dello ...

BELEN RODRIGUEZ CONFERMA LA CRISI CON ANDREA IANNONE / "Non riesco a stare né con lui né senza di lui" : BELEN Rodrigue e ANDREA IANNONE sono davvero in CRISI: lo CONFERMA la showgirl argentina al settimanale Oggi, al quale ha parlato anche del rapporto con Fabrizio Corona.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 09:30:00 GMT)

Calciomercato Napoli - Albiol ha deciso di restare : pronto il rinnovo di contratto senza clausola : Albiol-Napoli: l'amore continua. Nonostante la corte del Villarreal, il difensore spagnolo sembra aver deciso nelle ultime ore di restare in azzurro. I contatti continui per definire l'accordo per il ...

Cosenza. Titolari di una nota gioielleria fanno arrestare gli usurai : Una banda di usurai è stata disarticolata a Cosenza. Gli indagati approfittavano di situazioni di difficoltà di gioiellieri e commercianti.

Russia 2018 - stampa peruviana : Farfan starà un mese senza giocare : L’attaccante Jefferson Farfan, che ha subito un trauma cranico durante l’allenamento della nazionale di calcio del Perù sabato a Mosca, starà un mese senza giocare, come ha assicurato la stampa del suo paese. Farfan, che continua ad essere ricoverato in una clinica nella capitale russa, non solo non potrà giocare martedì contro l’Australia, nel saluto della sua nazionale al Mondiale 2018, ma non potrà neanche recarsi con i suoi ...

Russia 2018 - stampa peruviana : Farfan starà un mese senza giocare : L’attaccante Jefferson Farfan, che ha subito un trauma cranico durante l’allenamento della nazionale di calcio del Perù sabato a Mosca, starà un mese senza giocare, come ha assicurato la stampa del suo paese. Farfan, che continua ad essere ricoverato in una clinica nella capitale russa, non solo non potrà giocare martedì contro l’Australia, nel saluto della sua nazionale al Mondiale 2018, ma non potrà neanche recarsi con i suoi ...

BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE SI SONO LASCIATI? / Lei è confusa : "Non so stare né con lui né senza di lui" : BELEN RODRIGUEZ e ANDREA IANNONE si SONO LASCIATI? Secondo fonti molto vicine alla coppia, la showgirl si sarebbe presa del tempo per riflettere, ma l'idea di separarsi dal...(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 16:41:00 GMT)

Belen confusa : Iannone? “Non so stare né con lui né senza di lui” : Belen Rodriguez torna a parlare della relazione con Andrea Iannone: la showgirl è confusa e non sa se lasciare il suo compagno È davvero finita tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone? A questa domanda ha pensato di rispondere proprio il settimanale Oggi che, nell’ultimo numero, ha messo insieme alcune indiscrezioni che, nello specifico, sarebbero state […] L'articolo Belen confusa: Iannone? “Non so stare né con lui né senza di ...