Le mani del Governo su Fs | più vicini stop a fusione con Anas e addio di Mazzoncini

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : la formula della manifestazione. L’Italia punta agli ottavi di finale : Si avvicina il momento della verità: davvero pochi giorni al via del Mondiale di Hockey su prato femminile, appuntamento dell’anno per quanto riguarda la nazionale italiana che disputa per la seconda volta nella storia una manifestazione iridata. Andiamo a scoprire la formula della manifestazione che si disputerà in quel di Londra dal 21 luglio al 5 agosto. Gironi Girone A: Olanda, Cina, Corea, Italia. Girone B: Inghilterra, Usa, India, ...

Dia : 'Armi - droga e tratta di esseri umani i business delle mafie' - Roma fuori controllo per infiltrazioni della malavita : "Lo scenario criminale nazionale continua a essere segnato da una interazione tra i sodalizi italiani e quelli di matrice straniera". Così la Relazione semestrale della Dia, spiegando che "accanto al ...

Glossier-mania : così Emily Weiss ha rivoluzionato il mercato della cosmesi : Emily Weiss, classe 1985, nel 2016 è stata inserita da Fortune nella lista degli under 40 più influenti al mondo 'per aver trasformato la sua azienda nell'ossessione delle Millennial'. Lei rincara la ...

Formula 1 - Vettel presenta il Gp della Germania : 'Hockenheim è casa mia' : 'Hockenheim è la mia gara di casa! È a meno di 50 chilometri da dove sono nato: benvenuti': Sebastian Vettel sul sito ufficiale della Ferrari presenta il gran premio della Germania in programma ...

Crotone calcio - un moderato ottimismo si è manifestato in città dopo la richiesta della procura Federale di condannare il Chievo alla retrocessione in B : La permanenza del Crotone in serie B potrebbe durare soltanto due mesi, se la richiesta pesante del procuratore Federale nei

15esima Festa di Cinema del Reale - da domani a Specchia : E poi spettacoli teatrali, mostre, mercatini, concerti, presentazioni di libri fino ad arrivare al party di chiusura, una Festa fino all'alba diventata mitica negli anni e quest'anno realizzata in ...

F1 - GP Germania 2018 : Antonio Giovinazzi torna in pista! Al volante dell’Alfa Romeo Sauber nelle prove libere : Antonio Giovinazzi tornerà in pista in Formula 1 nelle prove libere 1 del Gran Premio di Germania, al volante dell’Alfa Romeo Sauber C37. Il 24enne pugliese, reduce dall’esperienza nella 24 Ore di Le Mans con la classe GTE-Pro, prenderà il posto di Marcus Ericsson e affiancherà il sempre più protagonista Charles Leclerc. Il terzo pilota della Ferrari aveva corso in una sessione ufficiale per l’ultima volta lo scorso novembre, nel Gran Premio di ...

Meghan Markle e Harry celebrano Mandela. La duchessa in trench senza maniche : La nipote del leader anti-apartheid ha dichiarato che la nuova posizione del duca e della duchessa di Sussex sulla "giustizia e correttezza nel mondo li rende un esempio luminoso per i giovani di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 luglio : Il giorno per la decisione dovrebbe essere domani - ma i due partiti di maggioranza hanno priorità opposte : Il caso Veti incrociati Lega-M5S sulle nomine Rai e 007 Scontro su quali poltrone vanno lasciate all’opposizione di Forza Italia e Pd di Stefano Feltri e Carlo Tecce Signorsì e Signornò di Marco Travaglio Da anni non guardo il Tg1 per motivi di igiene personale. Quindi non conosco Claudia Mazzola, la telegiornalista inserita dai 5Stelle nella cinquina di aspiranti candidati al nuovo Cda Rai messi ai voti sulla piattaforma Rousseau. L’unica ...

Vladimir Putin - il documento clamoroso : 'Il leader del futuro...' - le mani sull'Italia : 'È finita la Guerra Fredda', ha annunciato Vladimir Putin da Helsinki, dopo lo storico incontro con il collega americano Donald Trump . Ma al di là dei nuovi rapporti tra Russia e Usa , forse il ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Germania 14-1 - le pagelle del Settebello. Marco Del Lungo show : Un Settebello davvero devastante all’esordio degli Europei 2018 in quel di Barcellona: gli azzurri si sono imposti nel primo incontro del Girone A per 14-1 sulla Germania e si lanciano verso il match già decisivo contro l’Ungheria. Andiamo a rivivere l’incontro odierno con le pagelle dei protagonisti. Italia Del Lungo, voto 8: una sola rete subita, praticamente allo scadere e un’infinità di parate. L’Europeo del ...