Le grandi rinunce del Presidente della Croazia | esempio o bufale social?

(Di mercoledì 18 luglio 2018) La recente finaleCoppa del Mondo di calcio ha fatto tornare di moda un personaggio piuttosto, vale a dire il. A dirla tutta, un'imprecisione relativa al meme che tanto sta girando in questi giorni su Facebook emerge già da questa dicitura, in quanto Kolinda Grabar-Kitarovic non può essere considerato "". La, infatti, non è una Repubblica presidenziale ma parlamentare. Analizziamo dunque alcune fake news emerse dopo la finale dei Mondiali tra la Francia e la stessa.Il primo punto del meme relativo almette in evidenza la vendita dell'aereo presidenziale, quando in realtà tale velivolo non è mai esistito. In secondo luogo, in passato sono state vendute delle auto vecchie, ma non le fantomatiche 350 auto blu di cui si parla nella foto. L'elemento più incredibile di questa bufala riguarda però il ...