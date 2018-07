Le esportazioni dell' UE restano forti

La vulnerabilità della Cina sta nella sua forza : le esportazioni : I sentori di una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, che emergono in queste settimane, hanno radici lontane. In primo luogo, nessuno fa notare che uno degli advisorpiù stimati alla Casa Bianca sin dalla campagna elettorale presidenziale, spesso vicino a Trump nelle foto in cui il Presidente firma ordini esecutivi riguardanti il commercio, i dazi, le tassazioni e altri temi analoghi, è un economista di nome Peter Navarro. Per ...