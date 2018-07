Le Coliche per Romolo e Giuly | essere poveri a Roma Nord

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Una condizione innaturale e straziante:. E’ con questa divertente anteprima che Lesvelano la partecipazione in. LA GUERRA MONDIALE ITALIANA, la nuova serie comedy targata Fox in onda dal 17 settembre in prima tv assoluta (FOX, canale 112 di Sky) che fa riesplodere il conflitto ancestrale tra l’opulenta e “fighetta”e la verace e “coatta”Sud. Nel nuovo video troviamo Lenell’improbabile ruolo di guardie del famigerato “Check point”, il confine che impedisce alla feccia diSud di varcare il confine della ricca: solo chi possiede, o è bravo a millantare, certi requisiti – dal conto in banca, all’abbigliamento al “jeeppone da safari”- può attraversare il varco per accedere “al posto più bello del pianeta, Vigna Clara, la Beverly Hills di”. Perché anon sei mai povero, al ...