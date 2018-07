Le Arti in scena nel Levante ligure con ' Nuove Terre'

Il pArtito di Renzi? Vale il 4-5% Ma - colpo di scena - il Pd cresce Matteo prende voti nell'astensione : Ipotesi. Rumor. scenari. Passano i giorni e prende corpo l'ipotesi che il senatore Matteo Renzi decida di lasciare il partito Democratico per dar vita ad una nuova formazione politica insieme ai suoi fedelissimi. Un soggetto centrista, snello, europeista... Segui su affaritaliani.it

Finale Ligure - l'Artista genovese Roberto Alinghieri in scena alla Fortezza di Castelfranco

Tour de France – Daniel MArtin euforico dopo la vittoria! Il retroscena : “al traguardo ho pensato che mia moglie…” : Daniel Martin euforico dopo la vittoria sul Mur de Bretagne: nel post gara, il ciclista della UAE Team Emirates ha svelato un curioso retroscena sul finale della tappa odierna del Tour de France Grande prova di Daniel Martin sul Mur de Bretagne. Il capitano della UAE Team Emirates ha conquisto il suo secondo successo stagionale a Tour de France, staccando questa volta il rancese Pierre LaTour. Al termine della gara, Daniel Martin ha ...

Wimbledon : Lorenzo Musetti esce di scena nei quArti di finale del torneo juniores. L’azzurro eliminato da Jack Draper : Si ferma ai quarti di finale l’avventura del nostro Lorenzo Musetti nel torneo juniores di Wimbledon. L’azzurro è stato sconfitto dal britannico Jack Draper con il punteggio di 6-7 6-3 6-1 in 1 ora e 50 minuti di partita. Musetti deve dunque lasciare Londra, avendo però acquisito un’esperienza importante per la propria crescita nel futuro. Nel primo set l’italiano parte forte, strappando il turno in battuta a rivale nel ...

Calcio - la squadra prova a ribaltare la pArtita all’ultimo minuto ma il risultato è surreale. La scena fa ridere tutto lo stadio : Durante la United Soccer League, torneo calcistico professionistico americano, il North Carolina FC affronta in casa il Charleston Battery. La partita al novantesimo minuto è inchiodata sull’uno a uno e oramai il match è alla fine dei tempi di recupero, quando i padroni di casa hanno dalla loro l’ultima occasione per portarsi in vantaggio. Nell’area avversaria però va in scena una serie infinita di carambole a dir poco surreali che lasceranno il ...

[Il retroscena] Pd - cercasi opposizioni urgentemente. Il patto che conviene a tutti : MArtina oggi diventa il sesto segretario del pArtito. ... : L'ormai famosa "discontinuità rispetto all'azione politica del passato che gli elettori hanno bocciato". Non è una novità: se Renzi lasciasse il Pd, senza tentare altri progetti politici, farebbe un ...

[Il retroscena] Salvini - il pArtito figlio della truffa e il grande gelo con il Quirinale. Si rischia il conflitto istituzionale : Immigrazione, economia, lavoro e sviluppo. Ora anche giustizia. Come un vero giocatore d'azzardo Matteo Salvini gioca e scommette a sangue freddo su più tavoli sapendo che, sollecitati nel modo ...

RETROSCENA/ Accordo Renzi-Berlusconi all'amatriciana : 4 nuovi pArtiti : E' accaduto a Roma, in un ristorante. C'era Berlusconi (Paolo). E poi Rosato, Guerini, Boschi. Ecco le carte che FI-Pd intendono giocare contro il governo gialloverde. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 06:00:00 GMT)FONDI DELLA LEGA/ Pm, M5s e Saviano, la caccia al "tesoro" diventa un boomerang, di A. FannaSALVINI vs BOERI/ Gli errori nelle "verità" del ministro e del Presidente Inps, di S. Luciano

RETROSCENA/ Cottarelli - Pil & Monti : le ultime contromosse del pArtito antitaliano : Carlo Cottarelli ha evidenziato i meriti che avrebbe avuto l'azione del governo Monti sul debito pubblico: un'uscita sospetta, finalizzata a un disegno preciso. PAOLO ANNONI(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 06:02:00 GMT)DECRETO DIGNITÀ/ Tra fisco e Jobs Act Di Maio porta il Governo a caccia di "utopie", di S. LucianoSPILLO/ La fine di euro e Ue a cui guardano i mercati, di P. Annoni

Finals NBA – LeBron James ha giocato le ultime 3 pArtite con un infortunio : pazzesco retroscena dopo gara-1 : LeBron James ha giocato le ultime 3 gare delle Finals NBA con un infortunio alla mano: clamoroso retroscena rivelato dal numero 23 dei Cleveland Cavaliers Ieri notte i Golden State Warriors sono diventati Campioni NBA per il secondo anno di fila. Kevin Durant, eletto MVP delle Finals, e compagni hanno superato i Cleveland Cavaliers in gara-4 per 85-108. Ai Cavs non è bastato nemmeno il solito LeBron James da 23 punti, 8 assist e 7 rimbalzi. ...

Roland Garros 2018 : i risultati di lunedì 4 giugno del tabellone maschile. Nadal passeggia e vola ai quArti - esce di scena Fognini - lottando come un leone contro Cilic : Giornata di ottavi di finale del tabellone maschile al Roland Garros 2018 di Parigi. Sulla terra rossa francese si è definito il quadro dei qualificati ai quarti dello Slam transalpino. Nessuna sorpresa nel match tra il dieci volte campione del Major Rafael Nadal ed il giovane tedesco Maximilian Marterer (n.70 del mondo). La grande esperienza di Rafa ha fatto la differenza nei momenti decisivi del confronto, consentendo al n.1 del mondo di ...