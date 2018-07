Le armi | la vita e la criminalità di Night City in nuovi succosi dettagli di Cyberpunk

Dia : “armi - droga e tratta di esseri umani i business delle mafie” | Roma fuori controllo per infiltrazioni della malavita : Dia: “Armi, droga e tratta di esseri umani i business delle mafie” | Roma fuori controllo per infiltrazioni della malavita Dia: “Armi, droga e tratta di esseri umani i business delle mafie” | Roma fuori controllo per infiltrazioni della malavita Continua a leggere L'articolo Dia: “Armi, droga e tratta di esseri umani i business delle mafie” | Roma fuori controllo per infiltrazioni della malavita ...

Vitalizi - ok della Camera al taglio : si risparmieranno 40 milioni di euro : Applausi in piazza Montecitorio quando arriva l'annuncio che la delibera sui Vitalizi redatta dal presidente Roberto Fico è passata in ufficio di presidenza votata da tutti, tranne due...

Taglio dei vitalizi - Luigi Di Maio : “Risparmio di 200 milioni di euro per ogni legislatura” : Luigi Di Maio annuncia l'approvazione della delibera su Facebook: "Da qui si parte per mettere mano alle pensioni d'oro con una legge. Ringrazio Roberto Fico tutti i membri dell'ufficio di presidenza. La delibera mi risluta che sia stata votata da tutti, tranne che da due astenuti".Continua a leggere

Pericolo listeria nei surgelati - ritiri in tutta Europa. Coldiretti : “Evitare allarmismi” : Dall’Italia, alla Germania al Regno Unito passando per l’Austria: in Europa si allargano i ritiri di prodotti alimentari surgelati a seguito del possibile rischio di contaminazione da listeria. Nel nostro Paese sono stati già ritirati lotti di minestrone Findus e lotti di verdure e mais Lidl. Ma la situazione è “contenuta” e non preoccupante.Continua a leggere

Listeria : Coldiretti - su verdure surgelate evitare allarmismi : Occorre evitare pericolosi allarmismi in un situazione in cui gli italiani hanno consumato 402,5 milioni di chili di vegetali surgelati nel 2017 con un aumento dell'1,8% rispetto all'anno precedente, dovuto proprio alla crescita a tavola dei vegetali naturali e in particolare delle zuppe, dei passati e dei minestroni. È quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare l'importanza delle misure precauzionali adottate con il ...

Sara Tommasi al GFVip : 'Farmi conoscere per quella che sono realmente. La sera in cui la mia vita è cambiata...' : 'Faccio un appello a Ilary Blasi perché mi faccia entrare al Grande Fratello vip: così avrei la possibilità di farmi conoscere dal pubblico per quella che sono realmente', a parlare Sara Tommasi ...

Fico sui vitalizi ai deputati : Via la parte retributiva - risparmi per 40 milioni. Gli ex in rivolta : Per 1338 ex deputati saranno ricalcolati con il sistema contributivo, cioè sulla base di quanto è stato effettivamente versato dai parlamentari. E' la fine della casta, esulta il M5s. Insorgono gli ex ...

Vitalizi - Fico : 'Tagli dal 40 al 60% - risparmio di 200 milioni in 5 anni' : 'Oggi è un giorno storico per tutti gli italiani. Dopo anni di battaglie contro i privilegi della politica, finalmente iniziamo l'iter per porre fine a una ingiustizia sociale. Attraverso il taglio dei Vitalizi, annunciato stamani dal presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, in questa ...