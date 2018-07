Le 10 auto più iconiche delle serie tv

POLITICA Forza Italia : 'Ora più autonomia per il Piemonte'; M5s : 'È necessario un referendum' : Si tratta di uno dei giorni più importanti da quando faccio POLITICA'. Ad affermarlo il consigliere regionale di Forza Italia Luca Bona, primo firmatario dell'ordine del giorno. Affermano i ...

Come si informano i parlamentari? Le fonti di informazione più autorevoli - secondo i nostri politici : Il meno usato tra i social, forse il meno partecipato, ma anche il più attento alle metamorfosi del mondo e il più immediato nel dare e diffondere notizie. La cosa che accomuna tutti però è che ...

Come si informano i parlamentari? Le fonti di informazione più autorevoli - secondo i nostri politici : Dalla tornata elettorale del 4 marzo è uscito il Parlamento più giovane della storia repubblicana. L'età media dei rappresentanti degli italiani si è abbassata notevolmente: alla Camera è pari a circa 44 anni mentre al Senato il dato si assesta a 52 anni. Un cambiamento forte che ha portato il team di YouTrend, autori della Supermedia di Agi, a chiedersi, in un sondaggio i cui risultati sono apparsi ...

A Milano 500 auto elettriche per il raduno più silenzioso ed ecosostenibile d’Italia : 1/12 ...

Ferrari 812 Superfast : la V12 più potente lanciata come un missile sull’autostrada tedesca [VIDEO] : Un incredibile filmato ci mostra le incredibili performance velocistiche della Ferrari 812 Superfast da 800 Cv lanciata a velocità folle su un’autostrada tedesca La Ferrari 812 Superfast, oltre ad essere l’ammiragli della Casa del Cavallino Rampante, grazie al suo motore da 800 CV è anche la vettura di Maranello equipaggiata con un V123 aspirato più potente di sempre. Nel video che vi proponiamo, la 812 mostra tutte le sue incredibili capacità ...

A Milano 500 auto elettriche per il raduno più silenzioso ed ecosostenibile d’Italia : Il 29 settembre sono 500 le vetture a batterie attese al meeting automobilistico più silenzioso e più ecosostenibile d’Italia, il raduno di auto elettriche che si tiene in contemporanea con e_mob 2018, la Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica in calendario a Palazzo Regione di Milano dal 27 al 29 settembre. A più di due mesi dall’evento sono già oltre 200 i possessori di modelli a zero emissioni ad avere aderito al raduno iscrivendosi ...

Furti auto - i SUV sono i più rubati : ecco la classifica [FOTO] : Le regioni dove i ladri colpiscono di più sono Lazio, Campania, puglia e Lombardia Calano i Furti d’auto in Italia, ma nello stesso tempo diminuiscono i ritrovamenti, inoltre secondo gli ultimi dati i veicoli più rubati sono i SUV, in particolare quelli con un valore superiore ai 20mila euro. Il SUV preferito dai ladri è la Nissan Qashqai (656 Furti), seguita dalla Kia Sportage, e dalla Range Rover Sport (399 unità rubate), al primo posto ...

Furti d’auto sempre più tecnologici : Ogni giorno sulle nostre strade vengono rubate 274 vetture e di queste ben 164 spariscono nel nulla. Nel 2017 i Furti sono diminuiti (di poco sotto la soglia dei 100.000), ma sono calati ancor più significativamente i recuperi (solo 4 vetture su 10 vengono recuperate). Il business sta evolvendo con l’impiego sempre più frequente di […] L'articolo Furti d’auto sempre più tecnologici sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Seehofer parla di patto con Italia e Austria sui migranti - ma Salvini è più cauto : I ministri dell'Interno di Italia, Germania e Austria oggi a Innsbruck hanno fatto fronte unico e hanno trovato un accordo per la chiusura delle frontiere. Un "patto dei volenterosi", l'hanno definito Matteo Salvini, il tedesco Horst Seehofer e l'Austriaco Herbert Kickl, che vogliono che a raggiunge

auto – I 5 errori più commessi quando si usa l’aria condizionata : Aria condizionata in Auto: i 5 errori commessi più comunemente. Ecco cosa bisogna fare per un funzionamento perfetto Nonostante qualche giornata di maltempo che ancora minaccia l’estate 2018, il caldo è arrivato a tutti gli effetti in tutta Italia. Ventilatori, climatizzatori, ventagli aria: tanti i rimedi per convivere col caldo, ma a far soffrire maggiormente la gente è la convivenza col caldo in Auto. ‘C’è l’aria ...

Furti - Ai topi d'auto piacciono sempre di più le Suv : Diminuisce il numero totale dei Furti, ma le vetture che vengono ritrovate dopo sono sempre di meno, solo quattro su dieci. E i ladri mostrano di apprezzare sempre di più le Suv. Questa, in sintesi, la fotografia del 2017 offerta dall'analisi annuale della LoJack (azienda di antiFurti) sulla base dei dati del ministero dell'Interno. Nello scorso anno, le vetture trafugate sono state 99.987, in calo del 7,5% rispetto al 2016, ma a preoccupare è ...

'Bimbi in auto - ma più da soli' - al via la campagna" : 'Ogni anno nel mondo e anche nel nostro Paese assistiamo ad episodi particolarmente gravi in cui muoiono centinaia di bambini, a causa di colpi di calore a bordo di veicoli chiusi, al cui interno vengono dimenticati ...

500 Spiaggina – Garage Italia e Fiat festeggiano i 60 anni dell’auto italiana più amata [GALLERY] : Garage Italia e Fiat festeggiano i 60 anni della 500 Spiaggina: icona mondiale della gioia di vivere Italiana. Un nuovo, unico modello creato ed ideato da Lapo Elkann e Garage Italia per celebrare l’auto Italiana più amata nel mondo. 4 luglio 1958, per la prima volta la 500 Spiaggina fa la sua comparsa sulle strade di Capri. Una vettura iconica che ha accompagnato gli Italiani nel grande percorso di rinascita economica e sociale del Paese. ...

USA - immatricolazioni auto : a giugno Ford e Fca a segno più : Teleborsa, - A giugno, Ford Motor ha registrato un rialzo delle immatricolazioni negli Stati Uniti dell'1,2% su base annua, nonostante un altro forte calo del settore auto; nel mese appena terminato, ...