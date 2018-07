Lazio | Parolo | Abbiamo voglia di ripartire

Lazio - primo allenamento per Durmisi. Parolo : 'Manteniamo mentalità vincente' : Meno uno al ritiro di Auronzo Cadore. La Lazio svolge il penultimo allenamento della settimana a Formello alla viglia della partenza per il Veneto. Ancora assenti Caceres e Milinkovic, in vacanza dopo ...

Lazio - Parolo : 'Dimentichiamo il passato per puntare alla Champions. Ronaldo? Non vedo l'ora di affrontarlo' : Il centrocampista della Lazio , Marco Parolo , ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport : 'Con nuovi volti e nuove energie si riparte dimenticando il passato. Abbiamo tanti giorni per migliorare e puntare alla Champions . Cresceremo e lo stiamo facendo, adesso dobbiamo dare ...

Lazio - Parolo : "Immobile rimane con noi" : Il centrocampista biancoceleste sulle voci che vorrebbero l'attaccante partenopeo al Milan: "Ciro è in camera con me, non può mica abbandonarmi. Lui è la mia spalla"

Lazio - Parolo blinda tutti : 'Se Immobile va via - lo vado a prendere io. Milinkovic? A lui ci pensa Lulic' : In campo rincorre gli avversari, lontano dal prato verde marca stretto i compagni. Marco Parolo allontana le voci di mercato intorno ai gioielli della Lazio: 'Immobile è in camera con me, non può mica ...

Lazio : Inzaghi - Parolo e vecchi campioni. Di padre in figlio - la serata dell'orgoglio : E poi ci sono stati gli spettacoli d'intrattenimento, le canzoni. Un inno l'ha cantato Velia Donati, moglie dello scomparso Aldo, ricordato con il video a lui dedicato non solo per la sua fede ...

Lazio-Inter - Immobile e Parolo vogliono esserci : I due calciatori biancocelesti sono scesi in campo a parte e hanno lavorato anche con il pallone. Meno speranze per Luis Alberto

Immobile corre verso Lazio-Inter : vuole esserci - e come lui anche Parolo : Immobile Il giocatore sta meglio e come riporta 'La Gazzetta dello Sport' dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo tra giovedì e venerdì. In altre occasioni Inzaghi non lo avrebbe rischiato, ma il ...

Lazio - stagione finita per Luis Alberto. Parolo e Immobile in campo contro l'Inter : ROMA - Immobile e Parolo ok per l'Inter, Luis Alberto stagione finita. È questo che emerge dal comunicato medico , tra i più attesi della stagione per la Lazio, del dottore biancoceleste Fabio Rodia. ...