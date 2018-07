Lazio | Immobile | parla la moglie Jessica | Io | Ciro | i biberon e i balletti

Lazio - parla Bastos : 'Ronaldo il più forte al mondo. Su Immobile...' : È il calciatore più forte del mondo. Immobile? Lui è bravo e crea sempre difficoltà ai difensori. Io cerco di dare sempre il meglio con lui per migliorarmi. In camera? Adesso sto da solo, così posso ...

Lazio - la squadra arriva ad Auronzo : Inzaghi e Immobile i più acclamati : Scendono dal pullman uno alla volta, accolti dall'abbraccio dei tifosi. I giocatori della Lazio, arrivati ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno, per ritiro estivo sono travolti dall'affetto ...

Calciomercato Lazio : Immobile pronto a rinnovare - : Il procuratore ha poi concluso: " Lui è molto legato al mondo Lazio e andremo avanti in questo modo, anche se si vende Cristiano Ronaldo si può vendere chiunque. Era un obiettivo del Milan, non so se ...

Lazio - accordo ad un passo per il vice Immobile : Secondo la Gazzetta dello Sport la Lazio avrebbe chiuso per Wesley , attaccente del Bruges . Tare , che ha già in mano il si del giocatore, avrebbe trovato l'intesa con il club belga per circa 12 milioni di euro.

Lazio - Immobile minacciato con un coltello : Una giornata al mare che ha rischiato di finire male per Ciro Immobile e alcuni suoi amici a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti. All'ora di pranzo, poco dopo le 14, infatti, un uomo piuttosto ...

Lazio - Parolo : "Immobile rimane con noi" : Il centrocampista biancoceleste sulle voci che vorrebbero l'attaccante partenopeo al Milan: "Ciro è in camera con me, non può mica abbandonarmi. Lui è la mia spalla"

Lazio - Parolo blinda tutti : 'Se Immobile va via - lo vado a prendere io. Milinkovic? A lui ci pensa Lulic' : In campo rincorre gli avversari, lontano dal prato verde marca stretto i compagni. Marco Parolo allontana le voci di mercato intorno ai gioielli della Lazio: 'Immobile è in camera con me, non può mica ...

MILINKOVIC-SAVIC ALLA JUVENTUS? "È IL TOP"/ Calciomercato Lazio - Immobile : "Spero di rivederlo in ritiro" : MILINKOVIC-SAVIC ALLA JUVENTUS? "E' il top". Reduce dal Mondiale 2018, il serbo di proprietà Lazio è finito nel mirino dei bianconeri: ecco la sua apertura(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 13:21:00 GMT)

Immobile al Milan/ C'è il gradimento del centravanti alla nuova destinazione - ora bisogna convincere la Lazio : Ciro Immobile avrebbe espresso il suo gradimento riguardo il trasferimento al Milan. I rossoneri devono ora convincere la Lazio e Claudio Lotito che valuta il centravanti 60 milioni di euro(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 11:02:00 GMT)

Milan news : in arrivo Ciro Immobile dalla Lazio? : Raggiunto dai microfoni di Sky Sport l'attaccante della Lazio si è chiuso in difesa dichiarando: 'ora mi godo qualche giorno di vacanza, poi non vedrò l'ora di ricominciare' e driblando sui colori ...

Lazio - Immobile : 'Non vedo l'ora di ricominciare. Spero di rivedere Milinkovic in ritiro' : ... 'Sono orgoglioso di quanto fatto quest'anno e ricevere riconoscimenti fa sempre piacere, soprattutto nella mia città - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Ringrazio il sindaco e tutti gli ...

Immobile “consiglia” la Lazio : l’idea del bomber sulla cessione di Milinkovic-Savic : Milinkovic-Savic al centro di numerose voci di calciomercato, anche Ciro Immobile ha detto la sua sul calciatore della Lazio e sul suo futuro… Anche Immobile prova a trattenere Milinkovic-Savic. Come tutti i tifosi laziali, anche il centravanti Ciro Immobile ha parlato dell’ipotesi di cessione che aleggia attorno al talento serbo, tentando di convincerlo a rimanere alla base. “I bravi giocatori li vogliono tutti e per ...

Lazio : Immobile - spero Milinkovic resti : ANSA, - ROMA, 28 GIU - "I bravi giocatori li vogliono tutti e per quanto ha fatto Sergej è normale che ci siano squadre a corteggiarlo. Io spero di averlo in squadra con me, ma queste sono cose che ...

Lazio - si chiude per Acerbi. Relax a Formentera per Immobile e Inzaghi : Un colpo di mercato alla settimana aspettano il ritiro. Potrebbero essere questa tabella di marcia della Lazio prima della la partenza per Auronzo di Cadore, in programma il 14 luglio. In attesa di ...