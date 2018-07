LAVORO E POLITICA Le lacune e gli errori del programma Di Maio

LAVORO : Boeri - sciocchezza colossale accusarmi di fare politica : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – “Dimissioni? E perché mai? Il mio incarico scade nel febbraio 2019. Fino ad allora io non mi muovo di qui. Ho un mandato e lo porto a termine…”. Ad affermarlo il presidente dell’Inps, Tito Boeri, in un colloquio pubblicato oggi su ‘La Repubblica’. “Io non devo decidere niente. Se mi vogliono cacciare prima, lo facciano. Se no, se ne riparla con l’ano nuovo. Certo, ...

LAVORO : Boeri - sciocchezza colossale accusarmi di fare politica : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – “Dimissioni? E perché mai? Il mio incarico scade nel febbraio 2019. Fino ad allora io non mi muovo di qui. Ho un mandato e lo porto a termine…”. Ad affermarlo il presidente dell’Inps, Tito Boeri, in un colloquio pubblicato oggi su ‘La Repubblica’. “Io non devo decidere niente. Se mi vogliono cacciare prima, lo facciano. Se no, se ne riparla con l’ano nuovo. ...

La voce della Politica Cifarelli al Convegno Lab il LAVORO che cambia : Allo stesso tempo dobbiamo ridurre le barriere culturali e occupazionali con la piena partecipazione delle differenti culture, delle donne, dei diversamente abili, dei disagiati all'economia locale ...

La voce della Politica Caporalato - Giordano - Ugl - : 'Ogni LAVORO deve essere dignitoso' : La lotta all'illegalità, problema sul quale siamo intervenuti ripetutamente, si fa con i fatti e non con la solita e fallimentare Politica dell'attuale governo lucano che ha avuto a pensare di ben ...

Calenda : “Salvini simbolo del popolo? Io LAVORO da quando ho 18 anni - lui ha fatto solo politica. Chi è davvero élite?” : “Io vengo considerato l’élite e Salvini il popolo. Io lavoro da quando ho 18 anni, Salvini ha fatto solo il consigliere comunale e l’europarlamentare. Certo, anche fare politica è un lavoro, ma se ci vai. Se tu non vai all’Europarlamento e ti prendi 20mila euro al mese, un problema ce l’hai. Chi è élite? Io o Salvini?”. E’ una delle stoccate dell’ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, ...

“Ecco il nuovo LAVORO di Matteo Renzi”. Addio per sempre alla politica? Arriva l’indiscrezione : È di pochissimi giorni fa la notizia di un nuovo soggetto politico che Matteo Renzi avrebbe in mente per superare il Partito democratico, ormai ‘annientato’ dalle ultime tornate elettorali. Una formazione che, nella sua idea, dovrebbe raccogliere la parte più moderata e modernista del Pd, inglobando anche reduci di un centro metabolizzato dal malcontento e intercettato ormai da Lega e MoVimento 5 stelle. Ma i primi sondaggi ...

Jason W. Moore - Verso una politica radicale dell'energia-LAVORO : È questa la "trilettica" del lavoro nell'ecologia-mondo capitalistica. Perché la questione dello sfruttamento della forza-lavoro presuppone non solo un meccanismo espansivo di appropriazione della ...

LAVORO - segnali positivi dalle piccole imprese ma pesa instabilità politica : Teleborsa, - Aprile risolleva il mercato del Lavoro italiano nelle piccole imprese. L'incremento congiunturale dell'1,1% su marzo è secondo, nell'ultimo anno, solo al +1,9% di gennaio. "Un effetto ...

LAVORO - segnali positivi dalle piccole imprese ma pesa instabilità politica : Aprile risolleva il mercato del Lavoro italiano nelle piccole imprese. L'incremento congiunturale dell'1,1% su marzo è secondo, nell'ultimo anno, solo al +1,9% di gennaio

LAVORO - segnali positivi dalle piccole imprese ma pesa instabilità politica : Aprile risolleva il mercato del Lavoro italiano nelle piccole imprese. L'incremento congiunturale dell'1,1% su marzo è secondo, nell'ultimo anno, solo al +1,9% di gennaio. "Un effetto evidente della ...

LAVORO E POLITICA/ Le tre carte già pronte per il nuovo Governo : Il Governo Cottarelli avrà una durata piuttosto breve. In tema di LAVORO può comunque trovare un consenso prendendo tre punti del contratto Lega-M5s, spiega GIANCAMILLO PALMERINI(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 06:07:00 GMT)PENSIONI E COTTARELLI/ Le fake news svelate dal Premier in pectore, di G. CazzolaLAVORO E POLITICA/ Giovani e pensionati, lo squilibrio da cancellare in Italia, di M. Ferlini

Camusso - in epoca cambiamenti serve politica sul LAVORO : E' necessario, quindi, che si riesca ad avere una politica che guardi al mondo nel lavoro in questo momento di grandi cambiamenti".

LAVORO E POLITICA/ Giovani e pensionati - lo squilibrio da cancellare in Italia : In Italia la situazione occupazionale dei Giovani non è facile e andrebbero adottati degli interventi per migliorarla. Diversamente si aiutano solo i pensionati. MASSIMO FERLINI(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 06:07:00 GMT)LETTERA/ C'è disoccupazione ma non si trovano lavoratori, vi spiego perché, di D. PossiIL CASO/ Il LAVORO che le macchine non potranno mai sostituire, di G. Fabi

Diplomati magistrali al tavolo di LAVORO per la risoluzione politica : I Diplomati magistrali si augurano che il nuovo governo possa partire molto presto. In gioco ci sono i ruoli da salvare. Da più parti circola la notizia che i meriti al TAR si terranno entro i primi giorni di luglio. Per evitare i licenziamenti conseguenti serve una decisione politica, come auspicato da ANIEF, entro il […] L'articolo Diplomati magistrali al tavolo di lavoro per la risoluzione politica proviene da Scuolainforma.