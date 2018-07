L’auto si rompe | per non saltare il lavoro | cammina per 22 chilometri

vanityfair

(Di mercoledì 18 luglio 2018) La sua auto si era rotta proprio la sera prima di cominciare il nuovoin una società di traslochi, Bellhops, in Alabama. Ma Walter Carr, uno studente di New Orleans che ha perso la casa per colpa dell’uragano Katrina, e che da allora lavora per poter continuare l’Università, non ha pensato nemmeno per un momento di chiamare il capo e avvisare che non sarebbe riuscito ad arrivare. Non aveva a disposizione altri mezzi che le sue gambe, per raggiungere il posto di: a mezzanotte è partito da casa in modo da riuscire ad arrivare in perfetto orario e non deludere il suo titolare. Dopo quattro ore di cammino e più di 22di strada, la polizia di Pelham lo ha fermato. Quando hanno saputo dove stava cercando di andare, gli agenti lo hanno portato a fare colazione e gli hanno dato un passaggio fino alla casa di Jenny Lamey, che aveva chiamato la Bellhops per il ...